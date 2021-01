OVERZICHT. Niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden, kappers open op 13 februari (als cijfers goed genoeg zijn)

Het Overlegcomité, met vertegenwoordigers van de federale en de deelstaatregeringen, zat vrijdag sinds 14 uur opnieuw samen in het Egmontpaleis. Vrijdagavond legde premier Alexander De Croo tijdens een persconferentie uit wat is beslist.

Niet-essentiële reizen verboden

Er komt zoals verwacht een verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland. De stemmen daarvoor klonken in de loop van de week steeds luider. Het tijdelijk verbod voor reizen ‘met een recreatief en toeristisch karakter’ gaat in vanaf 27 januari en is zeker tot 1 maart van kracht. Uitzonderingen zijn er voor wie moet reizen voor dwingende gezinsredenen, humanitaire redenen en studieredenen. Ook voor inwoners van grensregio’s wordt een uitzondering gemaakt, net als voor professionele redenen. Er zal gewerkt worden met een ‘verklaring op eer’, zo klonk het.

“Essentiële grensverplaatsingen, zoals verplaatsingen vanwege co-ouderschap, werk, studie of andere dwingende gezinsredenen kunnen nog steeds, we bouwen geen muur rond ons land”, benadrukte De Croo na het Overlegcomité. De premier trok met het voorstel van een niet-essentieel reisverbod donderdag al naar de digitale EU-top, waar de gezamenlijke Europese aanpak van de coronapandemie op tafel lag. Hij ondervond er geen verzet tegen het idee.

Met een verbod op essentiële reizen willen de excellenties verhinderen dat nieuwe varianten van het coronavirus, met name de Britse en Zuid-Afrikaanse, die een pak besmettelijker zijn, ons land binnenkomen. Deze week al waren er verschillende meldingen van die varianten van dat virus, onder meer in scholen in Antwerpen en West-Vlaanderen. Met de krokusvakantie in aantocht, is de politiek bang dat die nog meer voet aan grond krijgen in ons land.

De regeringen in ons land raden niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland eigenlijk al maanden ten strengste af. Maar toch trokken zeker 160.000 Belgen tijdens de kerstvakantie naar een rode zone.

“We hebben gezien dat mensen in hun valiezen het virus mee terug kunnen brengen naar hier. Dat risico kunnen we niet lopen”, zei premier De Croo daarover donderdag in de Kamer. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke was zelfs nog iets scherper: “We gaan ons land beveiligen tegen virusvarianten uit het buitenland, dat is onze verdomde plicht tegenover onze burgers die de maatregelen volgen.”

Strengere regels voor reizigers uit VK, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika

Vanaf 25 januari moeten alle reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika 10 dagen in quarantaine, kondigde de premier verder aan. Ze moeten ook twee coronatesten afleggen (op dag 1 en dag 7). Ook op die manier hoopt ons land verdere verspreiding met de nieuwe varianten tegen te gaan.

10 dagen isolatie na positieve test

Daarnaast heeft het Overlegcomité beslist dat de isolatieperiode voor al wie positief test op corona wordt opgetrokken van 7 naar 10 dagen. “We doen dit omdat de nieuwe varianten langer besmettelijk zijn en meer besmettelijk zijn”, legde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) uit.

Volledig scherm Een kapper in Destelbergen, archiefbeeld. © Wannes Nimmegeers

Kappers ten vroegste open op 13 februari

De kappers mogen ten vroegste weer open vanaf zaterdag 13 februari. Hetzelfde geldt voor alle niet-medische contactberoepen. Ook de schoonheidssalons, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de barbiers en de tatoeage- en piercingsalons zouden dus mogelijk op die datum mogen openen, zij het onder strenge voorwaarden.

Dat is wel op voorwaarde dat de coronacijfers in ons land op dat moment “goed genoeg zijn”. Het is vooralsnog niet duidelijk wat dat juist wil zeggen. Het Overlegcomité zal op 5 februari formeel beslissen over de mogelijke heropening van de kappers vanaf 13 februari.

“De cijfers van vandaag laten niet toe om de niet-medische contactberoepen te laten heropstarten”, beklemtoonde De Croo. “Daarom heeft het Overlegcomité beslist dat zij ten vroegste kunnen heropstarten op 13 februari, als de epidemiologische situatie het toelaat. Dat zal beoordeeld worden op 5 februari. Als zij heropenen, zal het met strengere maatregelen zijn dan voorheen.”

Mogelijk dan ook heropening van vakantieparken en dierentuinen

Wordt er op 5 februari ook voor andere sectoren gekeken voor eventuele versoepelingen? Jawel. “We zullen dan ook de situatie evalueren voor huizen en vakantieparken en dierentuinen”, liet de premier op het einde van de persconferentie verstaan. “Het is heel moeilijk te voorspellen. We zien dat de situatie op een week tijd kan veranderen”, voegde hij daar aan toe. “Het kan in de goede richting evolueren, maar dat hebben we zelf in handen.”

En wat met horeca en cultuur?

Voor de horeca en de cultuur- en eventsector zijn er vrijdag nog geen versoepelingen aangekondigd. “Als de situatie zich verbetert door de huidige strenge maatregelen kunnen we aan hen ook beter nieuws geven”, zei De Croo enkel in dat verband. Vanuit de federale regering zullen bestaande steunpakketten verlengd worden. Ook voor de reissector zullen er een aantal steunmaatregelen worden genomen.

