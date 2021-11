OVERZICHT. Nachtleven toe, sluitingsuur voor horeca, maar thuis geen regels. Dit ligt op tafel van Overlegcomité

Na een dikke week moet het Overlegcomité alweer het roer omgooien. Het nachtleven gaat hoogstwaarschijnlijk tóch weer op slot en de horeca moet mogelijk al om 23 uur sluiten. In de privésfeer wil de politiek zich (nog steeds) niet mengen. Over deze nieuwe maatregelen buigt het Overlegcomité zich vandaag.

Nadat federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in ‘De Ochtend’ suggereerde dat het Overlegcomité “mogelijk al vrijdag” bijeen zou komen en de zorgsector nòg een noodkreet slaakte, zat er voor premier Alexander De Croo (Open Vld) niets anders op om de topministers van het land tòch vroeger rond de (digitale) tafel te roepen. “Wachten betekent nog meer miserie”, waarschuwde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gisteren in de Kamer. De voorspelling is dat er, zonder ingrepen, binnenkort 1.200 coronapatiënten op intensieve zorgen liggen. “De situatie duldt geen enkel uitstel. Morgen nemen we sterke maatregelen die meteen zullen ingaan."

Het doel is de nieuwe regels al vannacht of morgenochtend te laten ingaan, zodat dit weekend niet alle remmen losgegooid worden - met stevige besmettingscijfers tot gevolg. De Croo zei nog dat de maatregelen “anders zullen zijn dan bij de vorige golven” - lees: zo weinig mogelijk of geen sluitingen -, maar de interpretatie is bij Vandenbroucke toch lichtjes anders: “Overal, in alle sectoren, zullen er sterke maatregelen genomen moeten worden. Ja, ook in het onderwijs, de vrije tijd en in het professionele leven. De meest riskante activiteiten zullen we moeten beperken en zelfs stopzetten.”

Horeca, nachtleven en evenementen

Cafés en restaurants zullen niet moeten sluiten, maar coronacommissaris Pedro Facon pleit wel voor een sluitingsuur om middernacht en tafeltjes van maximaal vier personen. De politiek lijkt geneigd dat te volgen, al is op het kernkabinet een sluitingsuur van 23 uur naar voor geschoven en is het maximumaantal personen aan een tafel nog niet afgeklopt.

Voor de discotheken en de dancings ziet het er minder rooskleurig uit: het nachtleven gaat naar alle waarschijnlijkheid weer op slot. Evenementen die binnen plaatsvinden en waar mensen niet (kunnen) zitten - zoals grote muziekconcerten, fuiven en danscafés - zullen allicht ook verboden worden. Theaters, bioscopen en andere kleinschalige binnenactiviteiten, waar iedereen in principe braaf met mondmasker moet zitten, zouden kunnen blijven doorgaan. “Naar de opera of de cinema gaan, is toch een pak veiliger dan tussen 20.000 mensen dansen in het Sportpaleis”, klinkt het. Huwelijksfeesten en begrafenissen blijven buiten schot, maar Facon legt andere grote privéfeesten liever aan banden.

Evenementen in open lucht, zoals kerstmarkten, mogen van de coronacommissaris doorgaan, maar moeten stoppen om middernacht. In de Wetstraat wordt her en der toch geopperd om weer te werken met ‘eenrichtingsstromen’ en zelfs een limiet op het aantal bezoekers, om opstoppingen te vermijden. Indoorsporten mogen blijven doorgaan, maar zonder publiek. De vraag is of supporters nog naar een voetbalmatch zullen mogen gaan kijken: dat is in principe in de buitenlucht, maar mondmaskers worden daar al snel achterwege gelaten.

Onderwijs

Facon wil het onderwijs zo veel mogelijk sparen, maar hij wil klasgroepen wel zo veel mogelijk scheiden en een streep trekken door klasuitstappen. Vandenbroucke wil vandaag opnieuw een poging wagen om een mondmaskerplicht vanaf 9 jaar erdoor te krijgen. De experten van de Risk Management Group - niet Facon - willen dat zelfs al vanaf 8 jaar. Zij zijn ook voorstander van een afkoelingsweek voor de examens, om besmettingen en quarantaines te voorkomen.

Telewerken en alleen winkelen

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) vindt dat telewerk “volledig verplicht moet worden”, in plaats van de vier dagen nu. Een week geleden kwam die ene dag er voor mensen die ‘in deze donkere tijden’ toch eens graag wat collega’s zagen. Winkelen zou - als het van de experts afhangt - ook weer alleen moeten, om grote drukte te vermijden.

Privéleven

Het woord ‘contactbubbel’ is nergens in het expertenadvies te bespeuren en ook de politiek is niet geneigd om zich opnieuw te moeien in het privéleven van de bevolking. “Het gevoel is dat mensen zelf al bijeenkomsten annuleren.” Opnieuw zal De Croo straks oproepen om de contacten zo veel mogelijk te beperken, maar een limiet wil de politiek er liefst niet op kleven. “Maar maatregelen betekenen niets als ze niet nageleefd worden”, waarschuwde de premier gisteren al in het parlement.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Lees ook