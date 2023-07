OVERZICHT. Na zeven maanden is verdict terreurproces eindelijk bekend: wie is schuldig bevonden en wie niet?

Vandaag is het verdict van het proces over de terreuraanslagen eindelijk gevallen. De tien verdachten, onder wie Salah Abdeslam en Mohamed Abrini, stonden terecht voor de aanslagen op de luchthaven in Zaventem en op de metro in Maalbeek op 22 maart 2016. Maar wie is nu precies schuldig bevonden en wie niet? Een overzicht.

KIJK. Zes van tien verdachten, onder wie Abdeslam en Abrini, schuldig bevonden aan terroristische moord

1. Salah Abdeslam

Abdeslam is schuldig bevonden als mededader aan moord en poging tot moord in een terroristische context. Hij is ook schuldig aan deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Het speciale assisenhof in Parijs over de aanslagen van 13 november 2015 veroordeelde hem al tot een levenslange celstraf. Hij kreeg ook een celstraf van twintig jaar voor de schietpartij in de Driesstraat in Vorst. Nu riskeert hij nog eens levenslang.

Volledig scherm Salah Abdeslam. © Photo News

2. Mohamed Abrini

Abrini, ook wel bekend als “de man met het hoedje”, is schuldig bevonden aan moord en poging tot moord in een terroristische context en deelname aan de activiteiten van een terreurgroep. Abrini riskeert levenslang. Ook op het proces van de aanslagen van Parijs kreeg hij een levenslange celstraf.

Volledig scherm Mohamed Abrini. © Photo News

3. Osama Krayem

Het assisenhof heeft ook Osama Krayem schuldig verklaard aan moord en moordpoging in een terroristische context en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Ook hij riskeert levenslang. Op het proces van de aanslagen van Parijs kreeg hij al 30 jaar cel.

Volledig scherm Osama Krayem. © Photo News

4. Ali El Haddad Asufi

El Haddad Asufi is schuldig bevonden aan moord en poging tot moord in een terroristische context. Het hof veroordeelde hem ook voor deelname aan de activiteiten van een terreurgroep. Hij riskeert levenslang. In 2018 werd hij onder elektronisch toezicht geplaatst, maar die beslissing werd nooit uitgevoerd, en in 2019 werd hij overgeleverd aan Frankrijk. Voor de aanslagen in Parijs kreeg hij al 10 jaar cel.

Volledig scherm Ali El Haddad Asufi. © BELGA

5. Oussama Atar

Atar, die bij verstek terechtstond, is schuldig bevonden aan moord en poging tot moord in een terroristische context. Hij wordt ook veroordeeld als leider van de terreurgroep. Atar riskeert levenslang bij verstek. Ook voor de aanslagen in Parijs werd hij bij verstek veroordeeld tot een levenslange celstraf.

6. Bilal El Makhoukhi

El Makhoukhi is veroordeeld als mededader aan moord en poging tot moord in een terroristische context. Het hof bevond hem ook schuldig aan deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Hij riskeert een levenslange celstraf.

Volledig scherm Bilal El Makhoukhi. © Photo News

7. Sofien Ayari

Sofien Ayari is vrijgesproken voor moord en poging tot moord in een terroristische context. Het hof bevond hem wel schuldig aan deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Ayari riskeert 10 jaar cel. Voor de aanslagen in Parijs kreeg hij al een celstraf van 30 jaar, waarvan hij minstens twee derde moet uitzitten. Ook kreeg Ayari 20 jaar cel voor de schietpartij in Vorst.

Volledig scherm Sofien Ayari. © Photo News

8. Hervé Bayingana Muhirwa

Bayingana Muhirwa is enkel schuldig bevonden aan deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Hij werd dus vrijgesproken voor moord en poging tot moord in een terroristische context. Bayingana Muhirwa riskeert maximaal tien jaar cel.

Volledig scherm Hervé Bayingana Muhirwa. © Photo News

9. Smail Farisi

Smail Farisi is vrijgesproken voor moord en poging tot moord in een terroristische context én deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie.

Volledig scherm Smail Farisi. © Photo News

10. Ibrahim Farisi

Ook Ibrahim Farisi, de broer van Smail, die enkel terechtstond voor deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie, is vrijgesproken.

Volledig scherm Ibrahim Farisi omhelst zijn advocaat na zijn vrijspraak. © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.