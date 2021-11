OVERZICHT. Mondmasker verplicht op trouwfeesten, vier dagen per week telewerk: dit heeft het Overlegcomité beslist

De beslissingen van het Overlegcomité zijn bekend. Er worden verschillende verstrengingen doorgevoerd. Zo wordt de algemene mondmaskerplicht uitgebreid naar de leeftijd van 10 jaar en moet het masker op veel meer plekken opnieuw gedragen worden. Daarnaast is telewerken tot 12 december vier dagen per week verplicht, daarna 3 dagen per week. Tegen maart of april moet iedereen een derde boosterprik krijgen. Dit is wat we weten over de nieuwe maatregelen.

De nieuwe coronamaatregelen zullen ingaan op zaterdag 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

ALGEMEEN

• De algemene mondmaskerplicht (in onder meer winkels, op het openbaar vervoer, binnen in publieke plaatsen) wordt uitgebreid: de plicht geldt vanaf nu voor iedereen vanaf 10 jaar en dus niet langer vanaf de leeftijd van 12 jaar.



• Er wordt werk gemaakt van CO2-meters in binnenruimtes waar veel mensen samenkomen. De meters moeten volgens het Overlegcomité “versneld en veralgemeend” geplaatst worden in alle klaslokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

WERK

• Het is tot 12 december verplicht om vier dagen per week te telewerken. Iedereen met een functie die van thuis uit kan worden uitgevoerd, mag in die periode dus nog één dag per week naar kantoor. Vanaf 13 december zal de thuiswerkplicht zakken naar drie dagen per week.

HORECA EN EVENEMENTEN:

Er komt een mondmaskerplicht (of testplicht, enkel mogelijk in het nachtleven) op alle plaatsen waar op dit moment een Covid Safe Ticket nodig is. Premier Alexander De Croo heeft het over een systeem van ‘Covid Safe Ticket Plus’: de coronapas én het mondmasker/de coronapas én een test.

• Concreet betekent dit dat de mondmaskerplicht opnieuw van toepassing wordt in de horeca (ook tijdens privébijeenkomsten), bovenop de coronapas: als je binnenkomt op café of op restaurant en als je jezelf binnen verplaatst, is het weer verplicht om een mondmasker te dragen. Het masker mag af als je zit.

• Discotheken en nachtclubs krijgen de keuze: ofwel combineren zij het Covid Safe Ticket met een zelftest aan de deur, ofwel met het mondmasker. Met andere woorden: als er niet met een zelftest wordt gewerkt als extra defensielijn, moet het mondmasker gedragen worden als je je verplaatst. Oók tijdens het dansen. Wordt er wel gewerkt met een zelftest, dan mag er zonder masker gedanst worden. Voor danscafés gelden dezelfde regels als voor de rest van de horeca: het mondmasker moet verplicht op tenzij je neerzit.

• Het Covid Safe Ticket met het masker zal vanaf nu gebruikt worden voor alle evenementen - openbaar en privé - vanaf 50 personen binnenshuis en 100 personen buitenshuis. Ook op evenementen buiten moet dus een mondmasker opgezet worden. Op privéfeesten zoals een trouwfeest zou bovendien geen zelftest mogen ingezet worden. Daar moet een mondmasker gedragen worden, behalve als je zit.

• De CST en masker-combinatie geldt ook in culturele instellingen als concertzalen, theaterzalen en schouwburgen, musea en (indoor) pret- en themaparken.

SPORT

• De regel betekent verder dat het masker in de fitnesscentra ook weer zijn intrede maakt. Tijdens het sporten zelf mag het af.

• Tijdens sportwedstrijden is er een mondmaskerplicht voor het publiek.

SCHOLEN

• Wat het mondmasker in de klas betreft, kunnen de gemeenschappen zelf beslissen of ze het ook invoeren onder de 12 jaar. Het Vlaams onderwijs beslist woensdagavond dat het de evolutie in de rest van de samenleving zal volgen. Daarom komen de mondmaskers vanaf 20 november terug in het secundair onderwijs en blijven ze gehandhaafd in het 5de en 6de leerjaar, in navolging van de verstrenging van de mondmaskerplicht in de rest van de samenleving vanaf de leeftijd van 10 jaar. De mondmaskers kunnen worden afgezet wanneer iedereen stil zit, er afstand wordt gehouden en er ventilatie is. Maskers voor 8- of 9-jarigen komen er niet.

VACCINS EN TESTS

• De algemene bevolking krijgt een derde prik tegen het voorjaar van 2022, in maart of april. De precieze timing voor de boostershots hangt af van de regio’s, die het in goede banen moeten leiden. Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal dus ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik.

• Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien er een gunstig advies komt van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek, en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenagentschap. De prik voor 5 tot 11-jarigen is net zoals de derde prik voor iedereen op vrijwillige basis.

• Een brede vaccinatieplicht komt er vooralsnog niet, al is het coronacommissariaat wel gevraagd om verschillende pistes om de vaccinatiegraad op te trekken, te onderzoeken.

• De vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel komt er wel. Zorgverstrekkers die zich tegen 1 april niet hebben laten vaccineren, worden ontslagen, werd maandag al beslist op het federale kernkabinet.

• Aan de teststrategie verandert niets. Hier een overzicht van de huidige regels rond testen.

Volledig scherm © BELGA

BASISREGELS

Premier De Croo benadrukte tijdens de persconferentie over de nieuwe maatregelen ook nog de basisregels:

• We moeten onze sociale contacten ‘maximaal beperken’.

• Het is belangrijk om afstand te blijven bewaren.

• Buiten afspreken is beter dan binnen.

• Binnenruimtes moeten zo goed als mogelijk geventileerd worden.

• Daarnaast blijft ook een goede handhygiëne belangrijk.

Lees alles over het coronanieuws in ons dossier