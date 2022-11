OVERZICHT. Minder dan 800 coronapatiënten in het ziekenhuis

Er liggen nu nog 790 coronapatiënten in onze ziekenhuizen. Het aantal ziekenhuisopnames van mensen met Covid-19 is wel licht toegenomen. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land blijft dan weer stabiel. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano.