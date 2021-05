OVERZICHT. Minder dan 750 patiënten op intensieve zorg

Premier De Croo bevestigt: “Coronapre­mie onderhan­deld per bedrijf óf per sector” na discussie over loonak­koord regering

6 mei De regering De Croo heeft afgelopen nacht een loonakkoord bereikt. Ondernemingen die tijdens de coronacrisis goed geboerd hebben, krijgen bijvoorbeeld een eenmalige nettopremie tot 500 euro. Toch is er alweer discussie: liberalen en socialisten lijken het namelijk niet eens te zijn of die nettopremie nu per bedrijf of per sector onderhandeld moet worden. Premier Alexander De Croo bevestigt nu dat het voor beiden zal gelden.