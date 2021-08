OVERZICHT. Minder dan 600 coronapatiënten in onze ziekenhuizen

Meer Vlaamse leerlingen in aso, zowat 23 procent van de leerlingen in secundair heeft schoolse achter­stand

27 augustus In het schooljaar 2020-2021 volgde bijna 43 procent van de leerlingen les in het algemeen secundair onderwijs (aso). Het leerlingenaandeel van het aso is sinds het schooljaar 2015-2016 met 2,4 procentpunten gestegen, blijkt vrijdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.