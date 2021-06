OVERZICHT. Minder dan 600 coronapatiënten in de ziekenhuizen

Jobs Ervaren marketeer geeft raad aan starters: “Er bestaat geen magische opleiding, leren doe je on the job”

15 juni Met het juiste talent valt er in de marketing aardig wat geld te verdienen. Op Jobat.be vind je bovendien meer dan 230 jobs in deze branche. Wil je je kans wagen in deze boeiende business, verschijn je best goed voorbereid aan de start. Marketeer Micha Appermans (40) draagt een rugzak van 20 jaar ervaring en deelt met plezier z’n tips & tricks.