OVERZICHT. Minder dan 300 patiënten in ziekenhuizen, maar nieuwe coronabesmettingen stijgen weer licht

Er liggen nu minder dan 300 Covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Tussen 25 juni en 1 juli werden elke dag nog gemiddeld 15 coronapatiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 48 procent in vergelijking met een week eerder, blijkt uit de jongste cijfers op het dashboard van Sciensano. De daling van het aantal nieuwe besmettingen lijkt wel stilaan gestopt, op dagbasis zijn er opnieuw stijgingen te zien.

Tussen 22 en 28 juni waren er dagelijks gemiddeld 352 nieuwe besmettingen, een daling met nu nog 8 procent in vergelijking met het gemiddelde de week ervoor, toen dat nog op 383 lag. Tegenover gisteren en eergisteren is er wel al een stijging te zien: woensdag lag het gemiddelde nog op 328, gisteren op 335. Woensdag had viroloog Steven Van Gucht al gewaarschuwd dat mogelijk de bodem bereikt is in het aantal besmettingen.

In totaal raakten nu al 1.085.131 miljoen mensen besmet met het virus.

Wanneer we de dagcijfers met elkaar vergelijken, zien we op de twee laatste dagen effectief iets meer besmettingen in vergelijking met een week eerder.

De R-waarde zakt verder tot 0,62 (-25 procent). Zolang die waarde onder de 1 ligt, neemt de epidemie af in kracht.

Testen

Er wordt ook meer getest. Elke dag worden nu gemiddeld 43.686 testen per dag afgenomen, een stijging met 7 procent. Wellicht spelen de testen door vakantiegangers hier een rol.

De positiviteitsratio blijft nog licht dalen (-0,4 procent), tot 1,03 procent.

Ziekenhuisopnames

In de week van 25 juni tot 1 juli werden er elke dag gemiddeld 15 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 48 procent in vergelijking met een week eerder.

Er liggen nog 273 Covid-19-patiënten in het ziekenhuis, van wie er 126 intensieve verzorging nodig hebben. Het was al geleden van eind september dat er nog minder dan 150 patiënten intensieve verzorging nodig hadden.

Overlijdens

Tussen 22 en 28 juni stierven elke dag gemiddeld 3,6 mensen, een daling met 40 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Sinds het begin van de epidemie verloren al 25.180 mensen het leven.

Vaccinaties

7.148.368 mensen kregen al minstens een eerste dosis van het vaccin. Dat is 76,92 procent van de volwassen bevolking en 62,05 procent van de totale bevolking. 4.016.148 mensen zijn al volledig gevaccineerd: 43,52 procent van de volwassen en 34,86 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 4,43 miljoen inwoners minstens deels gevaccineerd, 66,72 procent van de volledige bevolking, of 82,26 procent van de volwassenen. 2,34 miljoen onder hen zijn volledig ingeënt, 35,24 procent van de bevolking of 43,6 procent van de volwassenen.

