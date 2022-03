OVERZICHT. Minder dan 200 patiënten op intensieve zorgen, aantal ziekenhuisopnames stijgt weer licht

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Besmettingen

Tussen 27 februari en 5 maart werden dagelijks gemiddeld 6.181 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 5 procent minder dan in de zeven dagen die voorafgingen.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat nu al op drie dagen afgelopen week het aantal nieuwe besmettingen hoger lag dan de corresponderende dag in de vorige week. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen ligt wel nog steeds lager dan de vorige periode.

Opgelet: in werkelijkheid ligt het aantal nieuwe besmettingen naar schatting wel drie tot vijf keer hoger dan de vastgestelde aantallen.

Testen

Ook het gemiddelde aantal testen blijft dalen, tot 32.373 in de periode van 27 februari tot 5 maart. Dat is vijftien procent minder dan in de week ervoor. Over de hele pandemie werden inmiddels 31.946.419 testen uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio lag tussen 27 februari en 5 maart op 21,1 procent. Dat is een lichte stijging met 1,6 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal bedraagt 1,02. Dat is een stijging met 23 procent. Een getal boven de 1 betekent dat de epidemie aan kracht wint.

Wat is het reproductiegetal nu ook weer? Steven Van Gucht legde het in 2020 als volgt uit:

Ziekenhuisopnames

Ook al zijn er minder coronagevallen, toch belanden er weer meer coronapatiënten in de ziekenhuizen. Tussen 2 en 8 maart ging het om gemiddeld 143,1 opnames, een lichte stijging met drie procent tegenover de voorgaande week.

Er liggen momenteel 2.007 mensen (-8 procent) met corona in het ziekenhuis, van wie er 197 intensieve zorgen nodig hebben (-12 procent).

Overlijdens

Elke dag overlijden gemiddeld nog 17,1 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting, een daling met 29 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Sinds de start van de pandemie zijn in ons land al 30.313 mensen bezweken aan het virus.

Vaccinaties

9.222.203 Belgen kregen intussen al minstens een eerste dosis van het coronavaccin. 9.093.356 mensen zijn al volledig gevaccineerd, of 79 procent van de volledige bevolking. 7.048.865 Belgen hebben al een boosterprik van het coronavaccin gekregen. Dat komt overeen met 61 procent van de bevolking.

In Vlaanderen hebben 5.665.768 mensen al hun eerste prik gekregen, of 85,1 procent van de bevolking. 5.595.320 Vlamingen zijn volledig gevaccineerd, of 84,1 procent. In Vlaanderen kregen al 4.640.261 mensen een derde prik. Dat is 69,75 procent van de Vlaamse bevolking.

