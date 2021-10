OVERZICHT. Minder besmettingen en hospitalisaties, overlijdens nemen wel verder toe

Brussel Uber- en zelfstandi­ge chauffeurs manifeste­ren in Brussel

30 september De betoging van de taxichauffeurs die vandaag plaatsvond in het centrum van Brussel, is afgelopen. Een tweehonderdtal wagens gingen in stoet de Brusselse kleine ring over tot aan het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort. Het overleg over de taxihervorming bij het kabinet Vervoort wekte uiteindelijk alleen maar meer onvrede op bij de Uber-chauffeurs.