OVERZICHT. Meer dan 900 coronapatiënten op intensieve zorg, gemiddeld 4.244 besmettingen per dag

In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 908.212 besmettingen geregistreerd.

Als we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal besmettingen per dag van 29 maart tot 4 maart telkens lager ligt dan dezelfde dag een week eerder. Op zondag 4 april, de recentste dag waarvoor er bevestigde cijfers zijn, waren er 1.465 nieuwe besmettingen tegenover 1.683 op zondag 28 maart. Deze cijfers liggen lager dan op weekdagen. Allicht speelt hier het weekendeffect: mensen gaan in het weekend minder snel naar de dokter.