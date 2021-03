OVERZICHT. Meer dan 4.000 nieuwe besmettingen per dag, ook overlijdens stijgen nu weer

HLN Drive Welke wagens gaan efficiënt om met hun brandstof? Groener is niet altijd beter

19 maart Hoeveel elektriciteit, benzine, diesel of aardgas die “in je wagen gaat” wordt gebruikt om hem vooruit te doen bewegen? Of met andere woorden: welke auto’s hebben de meest efficiënte motor? Dat is één van de vragen die Euro Green NCAP probeert te beantwoorden. HLN Drive bestudeerde de resultaten.