OVERZICHT. Meer dan 1.200 coronapatiënten op intensieve zorg, gemiddeld 113 overlijdens per dag

Bart Somers: “Mohammed-car­toons in de inburge­rings­cur­sus? Moet kunnen!”

31 oktober Vlaams minister Bart Somers was te gast bij Hannelore Simoens en haar ‘7 vragen’. De tweede uit de reeks kwam van kijker Bruno, die wou weten of er in inburgeringscursussen ook religieus geïnspireerde cartoons worden getoond. Somers zei dat dit nu nog niet het geval is, maar dat hij het een “perfect plausibel idee” vond. De overheid is de cursussen nu aan het uitschrijven.