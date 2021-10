OVERZICHT. Meer besmettingen en overlijdens, reproductiegetal op 1

Het gemiddeld aantal mensen dat in België per dag overleden is aan de gevolgen van Covid-19 is in de voorbije periode toegenomen, net als het aantal nieuwe besmettingen. Het aantal hospitalisaties is licht gedaald. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal besmettingen steeg in de week tot 10 oktober met 12 procent, tot dagelijks gemiddeld 2.114. Er is intussen sprake van 1.272.669 besmettingen sinds de start van de gezondheidscrisis.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen nog enkel op dinsdag 5 oktober kleiner is dan dezelfde dag een week eerder.

Testen

Het aantal afgenomen testen is gelijk gebleven en staat op gemiddeld 44.469 per dag.

Van de uitgevoerde testen was 5,1 procent positief. Het reproductiegetal ligt precies op 1,00. Een cijfer boven 1 betekent dat de epidemie aan kracht wint.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames is gedaald: in de periode van 7 tot 13 oktober is er sprake van dagelijks gemiddeld 57,3 opnames, een daling met 3 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode.

In totaal werden sinds het begin van de coronapandemie 80.406 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen.

Momenteel liggen 779 mensen in het ziekenhuis (+7 procent), van wie 201 op de afdeling intensieve zorg (-4 procent).

Overlijdens

Sinds de start van de pandemie is er volgens de teller op het Covid-dashboard van Sciensano sprake van 25.726 overlijdens. In de week tot 10 oktober waren er gemiddeld 9,0 sterfgevallen per dag, of 5 procent meer dan de week ervoor.

Vaccinaties

8.635.836 Belgen kregen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19. Dat komt neer op 87 procent van de volwassen bevolking en 75 procent van de totale bevolking. 8.475.390 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 86 procent van de volwassen en 74 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.351.798 inwoners minstens deels gevaccineerd: 80,4 procent van de volledige bevolking of 92,8 procent van de volwassenen. 5.294.325 onder hen zijn volledig ingeënt: 79,6 procent van de bevolking of net geen 92 procent van de volwassenen.

