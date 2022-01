OVERZICHT. Maandag recordaantal besmettingen van meer dan 60.000, ook hospitalisaties blijven stijgen, aantal patiënten op intensieve daalt wel nog

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Het gemiddeld aantal besmettingen per dag blijft doorstijgen, met in de week van 10 tot 16 januari dagelijks gemiddeld 28.252 besmettingen, 27 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse periode.

De incidentie over de laatste 14 dagen komt op 3.066 uit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal besmettingen de afgelopen week elke dag hoger was dan de week ervoor. Op maandag 10 januari werden 37.693 besmettingen geregistreerd in ons land, een record dat afgelopen maandag werd verpulverd. Op 17 januari staan er nu al 60.419 nieuwe gevallen op de teller. Een voorlopig getal dat nog niet geconsolideerd is. Dit is sowieso een onderschatting: in realiteit kwamen er ook die dag volgens viroloog Steven Van Gucht drie tot vier keer meer nieuwe besmettingen bij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Testen

Tussen 10 en 16 januari werden gemiddeld 86.349 tests per dag uitgevoerd. Dat is ongeveer evenveel als tijdens de voorgaande zevendaagse periode.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio tussen 10 en 16 januari bedroeg 35,2 procent. Dat is een stijging van 8,1 procent ten opzichte van de week ervoor. Als we de dagcijfers bekijken, zien we intussen al een piek van 48,29 procent. Dat betekent dat bijna de helft van de geteste personen positief bleek.

Het reproductiegetal is met 15 procent gestegen tot 1,19. Een getal boven 1 geeft aan dat de pandemie in kracht toeneemt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ziekenhuisopnames

Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is gestegen tegenover een week eerder. Tussen 14 en 20 januari werden elke dag gemiddeld 232 mensen opgenomen, een stijging met 28 procent. Gisteren waren er 302 nieuwe opnames. Het is van 9 december geleden dat het er nog eens zo veel waren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In het totaal liggen er nu 2.568 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis (+27 procent), 387 van hen (-9 procent) hebben intensieve verzorging nodig.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Overlijdens

Het aantal sterfgevallen is in de periode van 10 tot 16 januari lichtjes gestegen (+6 procent) tot gemiddeld 20 per dag. Sinds het begin van de pandemie vielen er in ons land al 28.726 coronadoden te betreuren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vaccinaties

9.016.573 Belgen hebben intussen, volgens de laatste bevestigde cijfers, al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 gekregen. Gisteren werd die nieuwe kaap van 9 miljoen gerond. 8.838.397 mensen kregen al de volledige basisvaccinatie. Dat is 77 procent van de volledige bevolking. 6.033.766 mensen kregen al een derde prik, ook een nieuwe kaap. Dat is ongeveer 52 procent van de volledige bevolking.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In Vlaanderen zijn 5.437.253 inwoners minstens één keer gevaccineerd, dat is 81,73 procent van de volledige bevolking. 5.410.532 onder hen kregen al twee prikken, of 81,32 procent van de volledige bevolking. 3.990.383 Vlamingen (59,98 procent) kregen al een boosterprik.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: Vraag naar FFP2-maskers neemt toe