OVERZICHT. Maandag meer dan 25.000 nieuwe besmettingen op één dag: “Veel meer krijgen we gewoon niet getest”

Het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen in ons land blijft toenemen en stijgt vandaag met 48 procent naar 16.762. Maandag is nu officieel een nieuw record geregistreerd: toen raakten 25.365 landgenoten besmet en dat waren er nooit eerder zo veel. Het aantal hospitalisaties stijgt met 22 procent naar meer dan 300 per dag. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 19 en 25 november werden dagelijks gemiddeld 303 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 22 procent. Dat is ook meer dan de piek tijdens de derde golf. Op 2 april ging het om 275 opnames per dag.

In totaal liggen er op dit moment 3.462 mensen in het ziekenhuis (+21 procent), van wie er 669 intensieve verzorging nodig hebben (+16 procent).

Besmettingen

Het aantal bijkomende coronagevallen blijft ook stijgen. Tussen 16 en 22 november werden er gemiddeld 16.762 besmettingen per dag vastgesteld, een stijging met 48 procent op weekbasis. In de referentieweek zat met 11 november wel een feestdag, wat een licht vertekend beeld geeft.

In totaal werden sinds de start van de pandemie al ruim 1.679.861 besmettingen met het virus vastgesteld.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen elke dag fors meer is dan een week eerder. Op maandag 22 november werden ruim 25.365 besmettingen vastgesteld, dat is het hoogste cijfer sinds de start van de pandemie. Het vorige record dateert van 27 oktober vorig jaar, toen er op één dag tijd 22.221 nieuwe gevallen werden geregistreerd. Veel hoger dan 25.000 besmettingen per dag zullen we volgens biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) niet uitkomen. “Niet qua epidemie, maar dat krijgen we gewoon niet meer getest”, zei hij eerder deze week in een interview met HLN.

Volgens Molenberghs is het aantal bevestigde gevallen overigens maar een fractie van het werkelijke aantal nieuwe besmettingen, dat volgens modellen drie tot vijf keer hoger ligt. “Zo kom je voor maandag uit op meer dan 100.000 gevallen, wat betekent dat één procent van alle Belgen in één dag besmet is geraakt met het coronavirus”, zei hij gisteren aan HLN Live.

Testen

Er is nog nooit zoveel getest op Covid in ons land. Tussen 16 en 22 november werden dagelijks gemiddeld 110.149 testen afgenomen, 33 procent meer dan de week ervoor. Afgelopen dinsdag werden 134.727 personen getest, een Belgisch record sinds de uitbraak van het coronavirus.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio bedraagt 15,9 procent, het reproductiegetal blijft op hetzelfde niveau: 1,12. Wanneer het getal hoger is dan 1, betekent dit dat het virus zich sneller verspreidt.

Overlijdens

Het aantal sterfgevallen blijft eveneens toenemen. In de week van 16 tot 22 november overleden dagelijks gemiddeld 35 mensen aan de gevolgen van Covid-19, een stijging met 16 procent op weekbasis. Op woensdag 24 november staan al 47 overlijdens in de tabellen en daar kunnen er nog bijkomen. Het is van 28 april geleden dat het er nog meer waren (49).

Sinds de start van de pandemie zijn er in ons land al ruim 26.793 coronadoden geteld.

Vaccinaties

Over alle leeftijdsgroepen heen is intussen 77 procent van de Belgen minstens één keer gevaccineerd. Dat betekent dat 8.816.437 Belgen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 kregen. 8.670.937 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 75 procent van de volledige bevolking. 1.273.737 mensen kregen al een derde prik.

In Vlaanderen zijn 5.406.547 inwoners minstens deels gevaccineerd: 81,26 procent van de volledige bevolking of 93,68 procent van de volwassenen. 5.347.367 onder hen zijn volledig ingeënt: 80,37 procent van de bevolking of 92,74 procent van de volwassenen.

