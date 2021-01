OVERZICHT. Lichte stijging van gemiddeld aantal ziekenhuisopnames, ook positiviteitsratio daalt niet meer

Tussen 12 en 18 januari is het gemiddelde aantal besmettingen net als de voorbije dagen wel nog gedaald, naar 1.963,4 gemiddeld per dag, of 6 procent minder dan de vorige periode. Ons land telt in totaal nu al 686.827 bevestigde coronabesmettingen.

Volgens de meest recente dagcijfers waarvoor data beschikbaar zijn, werden er op maandag 18 januari 3.002 besmettingen vastgesteld. Op zondag 17 januari ging het om 715 besmettingen, op zaterdag 16 januari om 1.173 en op vrijdag 15 januari 2.063. Voor dinsdag 19 januari staan er nu al 2.340 nieuwe gevallen geregistreerd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Aantal testen

Met gemiddeld 42.157 testen per dag in de periode van 12 tot 18 januari, een kleine daling van 5 procent, wordt er nog altijd veel meer getest dan begin deze maand. Reizigers naar rode zones in het buitenland moeten nu sowieso twee tests ondergaan als ze terugkeren naar België. Voorheen hing het af van wat ze op reis hadden gedaan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De positiviteitsratio van de in ons land uitgevoerde testen schommelt intussen al geruime tijd rond de 5,4 procent en daalt niet meer. Het reproductiegetal is gestegen tot 1,04.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ziekenhuizen

De afgelopen dagen werden er gemiddeld 125,3 nieuwe patiënten met corona opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Op weekbasis is dat opnieuw een lichte stijging, met 3 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 1.941 mensen, een stijging van 1,7 procent. 338 van hen liggen op intensive care. Dat is een daling met 2,36 procent ten opzichte van vorige week donderdag (346) en, na gisteren (337), het laagste aantal sinds 15 oktober (327).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Overlijdens

In de periode van 12 tot 18 januari werden gemiddeld 49 nieuwe overlijdens per dag gemeld, of opnieuw een daling, met 9 procent. In totaal zijn nu al 20.620 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: