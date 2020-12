OVERZICHT. Lachgas, klikmeldingen en feestvierders verstopt in de kelder: politie moest her en der kerstfeestjes stilleggen

Her en der werden gisteravond kerstfeestjes met teveel aanwezigen stilgelegd door de politie. Onder meer in Brussel, Gent en Brugge was dat het geval.

De Gentse politie legde twee feestjes stil. Een eerste feestje dat vroegtijdig beëindigd moest worden, betrof een familiebijeenkomst waar negen mensen aanwezig waren. De agenten moesten diezelfde avond ook aanbellen aan een woning waar een verjaardagsfeestje gaande was. Daar waren naast elf volwassenen ook zeven kinderen aanwezig. “Voorts was het overigens een rustige kerstavond zonder grote interventies”, geeft politiewoordvoerder Matto Langeraert nog mee.



De betrokkenen kregen allemaal een pv, op de minderjarigen na. De boetes zullen afhankelijk zijn van de vaststellingen. Een belangrijke vraag is dan of het om een niet-gepermitteerde samenscholing dan wel een effectief lockdownfeestje ging.

De politiezone Limburg Regio Hoofdstad legde dan weer twee kerstfeestjes stil in Zonhoven en Lummen. Op beide locaties stelde de politie gezelschappen vast die zich niét aan de regel van één knuffelcontact hielden. “In Lummen en Zonhoven zijn er inderdaad twee groepen geweest van telkens iets minder dan 10 personen die zich niet aan de regel van één externe gast of één knuffelcontact hielden”, klinkt het daar. “Uiteraard werden dan ook twee pv’s opgesteld en werden de gezelschappen in overtreding met de coronamaatregelen, beboet. Voor de rest stelden we op het grondgebied ook nog 13 gevallen vast die zich niét aan de avondklok hielden

Klikmelding

In Brugge ontdekte de politie een feestje nadat ze telefoon hadden gekregen over ‘een feestje met zo’n 15 aanwezigen’. Geluidsoverlast of dergelijke was er niet. Eenmaal ter plaatse gingen de agenten over tot controle, maar van een bijeenkomst met 15 personen was geen sprake. Wel waren er vijf volwassenen en drie kinderen aanwezig uit verschillende bubbels. Daarom ging de politie over tot verbaliseren.

Dezelfde avond kreeg de Brugse politie nog een andere ‘klikmelding’ over een kerstfeestje met teveel aanwezigen, maar dat bleek vals alarm te zijn. “Voor het overige was het een zeer rustige avond”, klinkt het ook bij de Brugse politie.

Verstopt in de kelder

In de Brusselse gemeente Elsene heeft de politie op kerstavond een lockdownfeestje in een appartement stilgelegd. Het was om 1.30 uur dat de politie lucht kreeg van een lockdownfeestje in een appartementsgebouw in Elsene. In de betrokken flat troffen de agenten aanvankelijk slechts één persoon aan, maar al snel werd duidelijk dat tien andere feestvierders zich in de kelder verstopt hadden. Zij riskeren allemaal een boete van 750 euro. Volgens de eerste vaststellingen betrof het geen familiefeest.

Om 3 uur moesten agenten vervolgens uitrukken naar een airbnb in de hoofdstad. Daar botste de politie op vijf vrienden die een lachgasfeest hielden. Ook zij riskeren een boete van 750 euro. Daarnaast deelde de Brusselse politie nog enkele pv’s uit wegens het schenden van de avondklok. In de andere Brusselse politiezones bleef het rustig afgelopen nacht.