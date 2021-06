OVERZICHT. Laagste aantal besmettingen sinds 8 maanden. Minder dan 1.500 per dag

Het aantal bevestigde coronabesmettingen in ons land is gedaald tot gemiddeld minder dan 1.500 per dag. Het is geleden van september dat dit cijfer onder die drempel zakte. Dat blijkt deze ochtend uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Er waren in de periode van 28 mei tot 3 juni nog gemiddeld 1.475 bevestigde besmettingen per dag. Dat is een daling met een vijfde (20 procent) tegenover een week eerder. Het is geleden van de week van 14 september dat dit gemiddelde nog zo laag lag.

In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 1.070.802 besmettingen geregistreerd.

De dagcijfers geven een licht vertekend beeld, omdat we een week zonder feestdag vergelijken met een week mét feestdag. Op pinkstermaandag 24 mei werden er flink minder besmettingen geregistreerd, iets wat typisch is voor een feestdag, want dan wordt er minder getest. Een dag later lijkt dat wel enigszins gecorrigeerd te worden.

Verder liggen alle dagcijfers lager dan op dezelfde dag een week eerder.

Ziekenhuisopnames

Ook het aantal hospitalisaties blijft in dalende lijn. De voorbije zeven dagen werden er iedere dag gemiddeld 74,1 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 15 procent tegenover de vorige periode van zeven dagen.

Er liggen momenteel wel nog 330 coronapatiënten op intensieve zorg. Het gaat om een daling met een kwart ten opzichte van een week geleden. Het is van 21 februari geleden dat het er nog zo weinig waren.

In de ziekenhuizen liggen in totaal 967 Covidpatiënten, een vijfde minder dan een week eerder. Het gaat om het laagste aantal sinds 6 oktober.

Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 0,89. Dat betekent dat de epidemie in kracht afneemt.

Testen

Er werd opnieuw iets meer getest. Het gemiddelde aantal afgenomen testen steeg in de zeven dagen van 28 mei tot 3 juni met 2 procent naar gemiddeld 44.956 per dag.

De positiviteitsratio daalde met 0,9 procent naar 3,9 procent. Dat betekent dat van elke 100 afgenomen testen er gemiddeld 3,9 positief zijn.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt een epidemie onder controle als de positiviteitsratio twee weken lang onder de 5 procent blijft. In ons land ligt de positiviteitsratio al sinds 26 mei lager dan 5 procent.

Overlijdens

Er overlijden dagelijks gemiddeld nog 14,4 Covidpatiënten in België. In totaal zijn er in ons land nu officieel 25.033 Covidpatiënten overleden sinds het begin van de pandemie.

Vaccinaties

Intussen hebben volgens het dashboard van Sciensano al 5.053.484 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 43,9 procent van de totale bevolking. 2.501.465 landgenoten zijn inmiddels volledig gevaccineerd, goed voor 21,7 procent van de totale bevolking.

In Vlaanderen zijn 2.984.365 inwoners deels gevaccineerd, goed voor 44,86 procent van de volledige bevolking. 1.497.686 Vlamingen of 22,51 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd.

Hieronder kan je de cijfers bekijken per gemeente.

