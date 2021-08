OVERZICHT. Kwart meer coronapatiënten in ziekenhuis, ruim een derde meer op intensieve zorgen

Alle coronacijfers blijven stijgen. Het aantal patiënten in het ziekenhuis en op de afdelingen intensieve zorgen is met respectievelijk 24 en 35 procent toegenomen. In de ziekenhuizen liggen nu opnieuw ruim 450 patiënten. Ook het aantal nieuwe besmettingen stijgt, ondanks een daling in het aantal testen. Dat blijkt uit de jongste gegevens op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in de week van 2 tot 8 augustus met 8 procent toegenomen, tot gemiddeld 1.738 besmettingen per dag. Het reproductiegetal ligt op 1,16, wat betekent dat de epidemie nog uitbreidt.