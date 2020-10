OVERZICHT. In één dag bijna 600 nieuwe coronapatiënten opgenomen in ziekenhuis

INTERVIEW. Vicepre­mier Petra De Sutter: "De tijd van de geitenwol­len­sok­ken is al lang voorbij"

5:00 Petra De Sutter (57) heeft nooit gehoopt minister te worden, laat staan vicepremier, maar ze is het wel. Terwijl buitenlandse media boven dat nieuws de kop 'Eerste transgender-minister in Europa' zetten, boog België zich vooral over de tranen van Kristof Calvo. Die tranen deden ook haar pijn, zegt ze, maar dat ons land van haar verleden geen issue meer maakte, voelde als een overwinning aan.