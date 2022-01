OVERZICHT. Huidige maatregelen worden aangehouden: dit zijn ze nog eens op een rijtje

Tijdens het Overlegcomité vandaag werd beslist om de maatregelen die al van toepassing zijn verder aan te houden. Telewerk blijft verplicht, minstens vier dagen per week. Ook de maatregelen in de horeca, het nachtleven en het sportieve en culturele leven blijven van kracht. Nu de omikronvariant het aantal besmettingen opnieuw de hoogte injaagt, verdwijnt de testverplichting voor gevaccineerden die een hoogrisicocontact hadden. Ook de quarantaineperiode wordt in een aantal gevallen versoepeld. De nieuwe regels gaan in vanaf 10 januari.

Wat zijn de regels rond testing?

• Het herhaald testen op de werkvloer wordt stopgezet.

• Hoogrisicocontacten die geen symptomen hebben, worden niet meer getest (maar moeten nog wel zelftesten afnemen). Hoogrisicocontacten die wel symptomen vertonen, blijven getest worden volgens de huidige regels.

• Inkomende reizigers worden nog steeds getest.

• Vertrekkende reizigers moeten de kans behouden een RAT (snelle antigeentest) of PCR-test af te leggen, afhankelijk van de vraag van het land van bestemming. Die testen blijven mogelijk in alle testsettings, dus niet enkel in luchthavens.

Wat moet je doen als je een hoogrisicocontact had?

• Ik kreeg al een boosterprik en had een hoogrisicocontact:

Wie al een boosterprik kreeg, moet niet langer in quarantaine na een hoogrisicocontact en moet zich dus ook niet meer laten testen. Wel moeten die personen voorzichtig blijven en de preventieve maatregelen blijven opvolgen (het dragen van een FFP2-masker, afstand houden, contact met kwetsbare personen vermijden, ...). Dat moeten ze doen tot en met 10 dagen na het hoogrisicocontact.

• Ik kreeg nog geen boosterprik en had een hoogrisicocontact:

Kreeg je nog geen boosterprik, en is je tweede vaccinatie langer dan 5 maanden geleden? Dan moet je na een hoogrisicocontact 7 dagen in quarantaine. Een PCR-test afleggen is echter niet meer nodig. Vanaf dag 4 mag je de quarantaine verlaten, mits het dagelijks afleggen van een negatieve zelftest tot en met dag 7 en op voorwaarde dat alle preventieve maatregelen (zoals afstand houden en het dragen van een mondmasker) nageleefd worden, zeker tot dag 10 na het hoogrisicocontact.

• Ik ben niet gevaccineerd en had een hoogrisicocontact:

Ben je niet gevaccineerd? Dan moet je nog steeds 10 dagen in quarantaine, al mag je vanaf dag 7 uit quarantaine op voorwaarde dat je tot en met de tiende dag een negatieve zelftest aflegt en de preventieve maatregelen naleeft. Het is vanaf 10 januari ook voor niet-gevaccineerden niet langer verplicht om op dag 1 en dag 7 een PCR-test af te leggen.

Wat met kinderen die een hoogrisicocontact hadden? • Kinderen tussen 12 en 17 jaar komen (nog) niet in aanmerking voor een boosterprik. Zij worden dus als volledig gevaccineerd beschouwd zodra ze twee prikken kregen. Dat betekent dat tieners die reeds twee keer gevaccineerd zijn, na een hoogrisicocontact niet langer in quarantaine moeten en zich ook niet moeten laten testen. Tieners die niet gevaccineerd zijn, moeten de regels volgen zoals hierboven beschreven voor wie niet gevaccineerd is. • Voor kinderen jonger dan 12 gelden nog andere regels. Zij zullen in principe dezelfde regels moeten volgen zoals die gelden voor hun huisgenoten. Of en hoelang een kind in quarantaine moet na een hoogrisicocontact, zal dus afhangen van het feit of de ouders al dan niet gevaccineerd zijn. Test een van de ouders positief? Dan moet ook het kind 7 dagen in isolatie.

Wat moet je doen als je zelf besmet raakte of je ziek voelt?

• Ook voor wie zelf besmet raakte met corona (gevaccineerd of niet) versoepelen de regels. Na een positieve test moet je nog 7 dagen in isolatie in plaats van 10. Daarna mag je naar buiten, op voorwaarde dat je drie dagen lang geen symptomen meer hebt en je voorzichtig blijft en een masker draagt. De coronapas blijft tien dagen lang rood.

• Tot slot blijven ook de regels voor wie symptomen heeft ongewijzigd. Je zal je nog steeds moeten laten testen - met een code die je online krijgt - bij een testcentrum of een apotheker en tot het resultaat van die test in quarantaine moeten gaan.

• In groepen waar kwetsbare personen leven, zoals woonzorgcentra, wordt de duur van isolatie voor bewoners zonder symptomen of bij milde klachten verkort van 14 dagen naar 10 dagen. Daarna mogen ze uit isolatie, op voorwaarde dat ze drie dagen koortsvrij zijn en ook geen andere symptomen meer hebben. Voor het zorgpersoneel van zulke groepen is de duur van isolatie ook 7 dagen. Nadien moeten ze verplicht een FFP2-masker (zonder ventiel) op de werkvloer dragen.

• Ziekenhuispatiënten moeten zich in het geval van een besmetting nog steeds 14 dagen isoleren. Ook voor immuungecompromitteerde patiënten (patiënten met afweerstoornissen, die een hoger risico hebben op het oplopen van bepaalde infecties) blijven de regels dezelfde. Zij moeten zich 21 dagen isoleren.

Deze quarantaineregels gelden nog tot 10 januari Belangrijk: de nieuwe quarantaineregels gaan pas in vanaf 10 januari. Tot dan blijven de huidige quarantaineregels gelden. Vandaag geldt dat mensen met corona tien dagen in isolatie moeten en hun huisgenoten in quarantaine. Gevaccineerde hoogrisicocontacten moeten vijf dagen in quarantaine en dan een PCR-test laten afnemen. Als die negatief is, vervalt de quarantaineplicht. In de praktijk zijn dan al snel zeven dagen verstreken. Er is een mogelijkheid om na vier dagen de quarantaine te verbreken, maar dan moet je dagelijks een zelftest afnemen tot het resultaat van de PCR-test bekend is.

Wat zijn de regels rond telewerken?

Premier Alexander De Croo meldde vandaag tijdens de persconferentie dat de geldende maatregelen aangehouden worden. Hij herhaalde dat de regel rond telewerken (vier dagen verplicht thuiswerken) ongewijzigd blijft. Ook benadrukte hij dat er geen nieuwjaarsrecepties op het werk kunnen doorgaan. Teambuildings blijven eveneens verboden.

“Omikron is besmettelijker”, aldus de premier. “Het lijkt erop dat het minder ziekmakend is, maar het is niet omdat het minder ziekmakend is dat het minder onschuldig zou zijn. Op basis van de individuele persoon is het risico kleiner, maar als je kijkt naar het land kan de impact op bijvoorbeeld de zorg en onze scholen wel groot zijn.”

Kunnen de scholen opnieuw open?

Ja. Het Overlegcomité bevestigde de geplande heropening van het onderwijs op 10 januari. In het kleuter-, basis- en secundair onderwijs is voltijds contactonderwijs weer mogelijk. Dat is ook het geval voor deeltijds kunstonderwijs.

Er geldt wel een mondmaskerplicht vanaf 6 jaar. En wanneer er vier besmettingen in een klas zijn, moet de volledige klas in quarantaine.

Voor de maatregelen in het hoger onderwijs, zullen de ministers van Onderwijs nog samenkomen met het onderwijsveld om te bekijken hoe het vanaf 10 januari georganiseerd wordt.

Wat met onze sociale contacten?

Premier Alexander De Croo raadt de bevolking aan om de contacten te beperken. Wie toch afspreekt, doet dat best in een goed geventileerde ruimte of buiten. Ook vraagt hij om zelftesten te blijven gebruiken. “De situatie zal eerst slechter worden voor het weer beter gaat”, besluit de premier. “Maar we zijn gewapend. We staan zeer ver met de boostervaccins, die de beste verdedigingsmuur zijn.”

Met hoeveel mensen mag ik winkelen?

De regels blijven ook hier ongewijzigd. Winkelen doe je maximum per twee. Dit geldt niet voor kinderen onder de 13 jaar of personen die hulp nodig hebben. Het is verplicht om een mondmasker te dragen in de winkels.

Zijn de regels veranderd voor de horeca?

Neen. De huidige maatregelen blijven van toepassing. Cafés en restaurants zijn open tot 23 uur. Je moet een Covid Safe Ticket hebben. Je vindt je Covid Safe Ticket op de website www.covidsafe.be of via de app CovidSafeBE. Het is verplicht om een mondmasker te dragen. Zit je aan tafel? Dan mag je jouw mondmasker wel afzetten. Je mag met maximum zes personen aan tafel zitten. Dancings en discotheken zijn nog steeds gesloten.

Wat zijn de regels rond sport en vrije tijd?

• Ook hier blijven de regels ongewijzigd. Evenementen of voorstellingen (bijvoorbeeld theater en concerten) kunnen binnen doorgaan voor een publiek van maximum 200 personen. Ook bioscopen mogen per zaal maximum 200 bezoekers ontvangen.

• Fitnesscentra, wellnesscentra en zwembaden blijven open. Maar recreatieve onderdelen van zwembaden en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven, net als de binnenruimtes van pretparken en dierentuinen. Sportkampen kunnen enkel plaatsvinden zonder overnachtingen.

• Bibliotheken en musea blijven open.

• Erediensten mogen doorgaan.

• Bij zowel professionele als niet-professionele sportwedstrijden is de aanwezigheid van publiek verboden, zowel binnen als buiten.

