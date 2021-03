OVERZICHT. Hospitalisaties blijven op plateau, besmettingen dalen licht

INTERVIEW. Luc Asselman (65), al 38 jaar de echtgenoot van Maggie De Block: “Mijn bolleke zien huilen? Voor politiék? Gij zijt zot, zeker!”

5:30 “De enige kritiek die ik op haar heb gehad, was dat ze te braaf was tegenover wie haar bekritiseerde. Ik zei haar dat ook: ‘Bolleke, geef ze verdorie wat lappen rond hun oren!’ Allez, hoe dikwijls hebben ze niet gezegd: ‘De Block verstopt zich.’ Er is geen mens zo veel op tv geweest als zij!” Vraag aan Luc Asselman alias mijnheer Maggie De Block zijn gedacht over het parcours van zijn vrouw als federaal minister van Volksgezondheid tijdens de crisis, en hij geeft zijn gedacht. “Haar makkelijkste moment? De dag dat ze vervangen is.”