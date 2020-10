OVERZICHT. Horeca maand dicht en nachtklok in hele land vanaf maandag: deze strengere maatregelen werden beslist

Premier Alexander De Croo had gisteren in de Kamer gezegd dat er extra maatregelen nodig zijn om de coronacijfers en de situatie in de ziekenhuizen onder controle te houden. Het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde besmettingen staat nu al op 5.976 per dag. Maandag waren het er zelfs 8.582, een nieuw record.

Horeca vier werken gesloten

Het overlegcomité is overeengekomen dat cafés en restaurants vanaf maandag voor 4 weken dicht moeten. De maatregel wordt na twee weken geëvalueerd. Afhalen van maaltijden blijft wel mogelijk tot 22 uur. Voor de horecasector komt er een omvangrijk steunpakket.



“Dit komt onwaarschijnlijk hard aan. Als er geen bewijzen zijn voor meer besmettingen in de horeca, voelt dit aan als een onrechtvaardige beslissing”, zei Matthias De Caluwé, CEO van Horeca Vlaanderen, in VTM NIEUWS.

Avondklok vanaf middernacht

Er komt een ‘nachtklok’ tussen middernacht en vijf uur ‘s ochtends. Daarnaast komt er ook een verbod op de verkoop van alcohol vanaf 20 uur.

Telewerk verplicht

Na het Overlegcomité van vorige week werd erop gehamerd dat telewerk sterk aanbevolen wordt. Telewerk zou nu ook verplicht worden waar het kan zodat onder meer de druk op het openbaar vervoer vermindert. De maatregel mag de continuïteit van het bedrijf niet in het gedrang brengen. “Alles moet in het werk gezet worden zodat de werknemers dat op een veilige manier kunnen doen”, aldus premier De Croo over de bedrijven waar telewerk niet mogelijk is.

Slechts één nauw contact buiten het gezin

Het Overlegcomité heeft ook beslist dat elk gezin nog slechts één nauw contact mag hebben. Eén gezin mag vier dezelfde bezoekers ontvangen per twee weken. Met die personen moet wel afstand gehouden worden.

(Kerst)markten

Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden. “Hoe jammer het ook is, maar de kerstmarkten nodigen het virus uit om rond te dwalen”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a).



Coronabarometer nog niet op punt

De langverwachte coronabarometer staat nog niet definitief op punt. Minister Vandenbroucke zei dat de protocollen met de cultuur- en sportsector de komende week herbekeken zullen worden om ze aan te passen aan de huidige situatie. In afwachting, tot volgende week vrijdag dus, blijven de huidige protocollen van kracht. Voor activiteiten die niet onder die protocollen vallen, wordt het maximum aantal mensen beperkt tot 40.



Volgens de minister is er over de barometer een akkoord rond de drempelwaarden die gehanteerd zullen worden, maar is nog niet uitgemaakt welke maatregelen er voor elk van de niveaus zullen gelden. “Als we de barometer op punt stellen, moet het duidelijk zijn wat dat betekent.”

Daarnaast blijven uiteraard deze eenvoudige basisregels van kracht: • Hou anderhalve meter afstand. Als dat niet gaat, dan draag je een mondmasker, zoals in de winkels, in de bus, op de tram of trein en ook in straten en op pleinen waar het heel druk is. Bovendien kunnen gouverneurs als het nodig is de mondmaskerplicht nog breder maken. • Beperk sociale contacten. • Regelmatig handen wassen en zakdoek maar één keer gebruiken.