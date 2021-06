OVERZICHT. Horeca, fitness, bioscoop, theater, sport: deze coronaregels veranderen morgen

Horeca

Buffetten zijn toegestaan. Hetzelfde geldt voor feesten , recepties en banketten in afgescheiden ruimtes voor groepen van maximaal 50 personen. Het collectief gebruik van waterpijpen is verboden. De veiligheidsmaatregelen (zoals mondmaskers en sociale afstand) moeten ook hier gerespecteerd worden.

Cultuur

- Bioscopen , bowling , speelautomatenhallen , casino’s , wedkantoren heropenen met ventilatieprotocollen, ook met een maximum van 75 procent van de capaciteit of 200 personen. Net als binnenactiviteiten in natuurparken , dierentuinen , pretparken , binnenspeeltuinen , indoor recreatie , tropische zwembaden . Alle veiligheidsmaatregelen (zoals mondmaskers en sociale afstand) moeten worden gerespecteerd.

- Markten , jaarmarkten , braderijen , brocante - en rommelmarkten en kermissen mogen plaatsvinden, maar alleen als de lokale overheid daar toestemming voor geeft. Er wordt maximaal 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan elke zijde van het kraam of de attractie toegelaten en dat moet gecontroleerd worden.

Op de markt of kermis zijn er aparte in- en uitgangen, geldt eenrichtingsverkeer en moeten uitbaters een mondmasker dragen. De sociale afstand moet gerespecteerd worden en groepen mogen maximaal vier mensen tellen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld), tenzij je tot hetzelfde huishouden behoort.

Sport

- Groepsactiviteiten van clubs of verenigingen zijn toegelaten met een maximum van 50 personen per (één of meerdere) groep(en) tot 24 juni en 100 personen per (één of meerdere) groep(en) vanaf 25 juni. Er moet altijd een meerderjarige trainer of begeleider aanwezig zijn en die wordt daarbij niet meegeteld. Tot en met 24 juni mogen de activiteiten alleen plaatsvinden zonder overnachting.