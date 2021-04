OVERZICHT. Hoogste aantal ziekenhuisopnames sinds november, meer dan 900 coronapatiënten op IZ

Er liggen momenteel 3.152 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie er 908 intensieve zorg nodig hebben. Gisteren zijn 332 mensen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19, het hoogste aantal sinds eind november vorig jaar, zo blijkt uit het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt al een aantal dagen op rij. Van 29 maart tot 4 april werden dagelijks gemiddeld 4.244 nieuwe besmettingen vastgesteld, een verdere daling met 12 procent in vergelijking met de week voordien.

In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 908.212 besmettingen geregistreerd.

Als we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal besmettingen per dag van 29 maart tot 4 maart telkens lager ligt dan dezelfde dag een week eerder. Op zondag 4 april, de recentste dag waarvoor er bevestigde cijfers zijn, waren er 1.465 nieuwe besmettingen tegenover 1.683 op zondag 28 maart. Deze cijfers liggen lager dan op weekdagen. Allicht speelt hier het weekendeffect: mensen gaan in het weekend minder snel naar de dokter.

Ziekenhuisopnames

Van 1 tot 7 april werden elke dag gemiddeld zo’n 259 personen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19. Dat is een stijging van 2 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode.

Gisteren zijn 332 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is het hoogste niveau sinds de tweede golf eind vorig jaar. De laatste keer dat er meer opnames waren was op 19 november. Toen werden er volgens het dashboard van Sciensano 363 mensen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19. Goed nieuws: er werden gisteren ook 334 mensen ontslagen uit het ziekenhuis.

Op dit moment liggen er 3.152 mensen in het ziekenhuis met Covid-19. Ook de bezetting van de afdelingen intensieve zorg is nog verder toegenomen, nu tot 908.

Overlijdens

Het aantal overlijdens stijgt nog steeds. Tussen 29 maart en 4 april lieten dagelijks gemiddeld zo’n 36,7 (afgerond 37) mensen het leven, een stijging met 36 procent. Het is van half februari geleden dat het er nog zo veel waren.

De teller komt in ons land inmiddels uit op 23.301 Covid-19-overlijdens.

Testen

Er werden in diezelfde periode ook dagelijks gemiddeld 59.003,7 testen afgenomen, wat neerkomt op een daling met 14 procent.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio steeg licht naar 8,1 procent. Dat betekent dat van elke 100 afgenomen coronatesten er gemiddeld 8 positief zijn. Het reproductiegetal bedraagt volgens het dashboard van Sciensano 0,99. Dat is nog net onder de 1, wat in principe betekent dat de epidemie aan kracht afneemt.

Vaccinatie

Zo'n 1.563.401 Belgen hebben intussen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 13,6 procent van de totale bevolking. Zowat 582.829 landgenoten kregen ook al een tweede prik en zijn dus volledig gevaccineerd, goed voor 5,1 procent van de totale bevolking.

In Vlaanderen zijn 895.736 inwoners minstens deels gevaccineerd, goed voor 13,51 procent van de bevolking. 365.375 onder hen (5,51 procent) zijn al volledig gevaccineerd.

Het gemiddelde aantal toegediende vaccinatiedosissen blijft vrij stabiel en komt volgens de meest recente cijfers op 5 april uit op 43.577 inentingen per dag over de laatste zeven dagen. Het record tot nu toe ligt nog steeds op donderdag 1 april. Toen werden in een dag tijd 90.560 vaccins gezet.

