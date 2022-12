OVERZICHT. Hoogste aantal ziekenhuisopnames sinds de zomer

Kort geding van beschuldig­den tegen Belgische Staat wordt vrijdag behandeld in Justitia-ge­bouw

Het kort geding dat zes beschuldigden in het proces rond de aanslagen van 22 maart in Brussel en Zaventem hebben ingesteld tegen de Belgische staat, wordt vrijdag behandeld in het Justitia-gebouw. Dat heeft de Brusselse kortgedingrechter beslist. De partijen hopen dat de rechtbank een uitspraak zal kunnen doen nog voor het assisenproces herneemt na Nieuwjaar, op 3 januari.

