OVERZICHT. Hogere kinderbijslag en uitgebreide jobbonus: dit staat in het Vlaamse begrotingsakkoord

VTM NIEUWS-journalis­te Hannelore Simoens over bocht van Sammy Mahdi: “Rode lijn blijkt stippel­lijn te zijn”

Na lange onderhandelingen heeft de Vlaamse regering dan toch een akkoord over de begroting. Hoewel coalitiepartij CD&V bijzonder hoog had ingezet op het groeipakket – de vroegere kinderbijslag – is voorzitter Sammy Mahdi dan toch akkoord gegaan met een eerder voorstel. Dat voorstel bevat echter geen koppeling van de kinderbijslag aan de spilindex, iets wat Mahdi maandag nog de “rode lijn” voor zijn partij had genoemd. “Die rode lijn blijkt meer een stippellijn te zijn”, reageert VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens.

19:54