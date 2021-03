Overzicht: hoe Sihame El Kaouakibi (Open Vld) creatief omging met facturen

Nieuwpoort Broer ziet meisje (12) vlak bij huis sterven onder wielen vrachtwa­gen tijdens fietstocht

18:09 Een meisje van 12 is deze namiddag om het leven gekomen bij een ongeval met een vrachtwagen in de Astridlaan in Nieuwpoort. Het meisje uit Nieuwpoort was samen met haar broer aan het fietsen.