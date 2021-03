OVERZICHT. Hoe groot is stormschade in uw provincie?

De wind waait nog steeds krachtig , maar de piek van de storm ligt achter ons. In Aalter (Oost-Vlaanderen) eiste het stormweer een zware menselijke tol: een koppel wandelaars kwam er onder een omgewaaide boom terecht. Een 68-jarige man liet daarbij het leven. Zijn echtgenote (59) verkeert in kritieke toestand. In Roeselare (West-Vlaanderen) waaide het dak van een school deels weg. Hoe groot is de schade in uw provincie? Een overzicht.

| ANTWERPEN

De brandweer van de zone Antwerpen kreeg al meer dan 120 oproepen als gevolg van het stormweer, in de zone Rivierenland ten zuiden van Antwerpen is dat zelfs al opgelopen tot 145 meldingen.

In Aartselaar belandde een boom op het dak van een restaurant langs de A12, in Ekeren vloog een tuinhuis weg.

Volgens de Brandweer Zone Antwerpen gaat het bij hen vooral om meldingen van beperkte schade aan woningen (dakpannen, roofing, regenpijpen, ramen, ...) en zaken die gaan vliegen zijn (verkeersborden, hekken, ...). Er waren ook enkele oproepen voor bomen over de rijbaan of het fiets/voetpad.

Brandweer Zone Rivierenland moest onder meer uitrukken naar Puurs-Sint-Amands, waar de storm de roofing van het dak van twee woningen aan Kouterpark blies en er een schouw naar beneden kwam. In Niel vloog de dakbedekking van een garage.

| OOST-VLAANDEREN

In het Oost-Vlaamse Aalter eiste de storm een zware menselijke tol. Een 68-jarige man en zijn 59-jarige vrouw kwamen er rond 11 uur onder een omgewaaide boom terecht in het Loveld, ter hoogte van het Kraenepoelpad. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar voor een van de wandelaars kon geen hulp meer baten. De man overleed ter plaatse, zijn echtgenote werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweerpost Brakel moest vooral uitrukken voor gevallen takken van bomen. Een fikse rukwind blies er een grote tak weg, die uiteindelijk in een elektriciteitskabel belandde. Ook in Aalst, Denderleeuw en Ninove werden bomen losgerukt door de wind.

In het centrum van Gent werden verschillende wagens beschadigd door een omgewaaide boom aan het justitiepaleis aan het Koophandelsplein. In de Kartuizerlaan waaide een stelling om die aan de zijkant van een gebouw stond in een steegje. Niemand raakte gewond.

In de Kerkstraat in Bassevelde is een gevel van een woning ingestort. De wind deed de muur omvallen op het dak van de buren. Er vielen geen gewonden, wel is er serieuze materiële schade. De val op het dak van de buren zorgde ervoor dat daar het plafond naar beneden kwam.

| WEST-VLAANDEREN

In Roeselare heeft de stormwind veel schade aangericht in de Barnumschool. Daar werd van één van de gebouwen de dakbedekking opgetild. Een groot volume klapte over en kwam gedeeltelijk op de speelplaats terecht. Gelukkig raakte niemand gewond.

De storm ging ook flink tekeer aan de kust, maar veroorzaakte geen grote structurele schade. Vooral op de zeedijk en het strand was het behoorlijk pittig, maar dat hield enkele wandelaars niet tegen om toch de wind te trotseren.

De brandweer kreeg al meer dan honderd oproepen in de kustregio. “Het merendeel van de meldingen gaat over losgekomen dakbedekking, elektriciteitskabels, verkeersborden en signalisatiepanelen”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

Zo moesten de pompiers onder meer tussenkomen bij ziekenhuis AZ West in Veurne, waar grote panelen naar beneden waren gedonderd.

In Moorslede begaf een buitenmuur van een woning het. De bakstenen vielen ineens naar beneden na een hevige windstoot. De brandweer kwam ter plaatse maar hoefde de woning niet te stutten. Niemand raakte gewond.

Rukwinden bliezen in Wielsbeke een rijdende aanhangwagen omver. Een dashcam van een vrachtwagen legde het incident vast.

| VLAAMS-BRABANT

In EGGO Leuven, een keukenwinkel op de Tiensesteenweg, viel rond 11.30 uur een boom tegen het uitstalraam. Het venster raakte beschadigd. Er vielen geen gewonden. De brandweer kwam ter plaatse om de boom te verwijderen.

In de Dorpsstraat in Bierbeek is door de hevige wind een muur van een nieuwbouwwoning omgevallen. De firma die ter plaatse aan het werk is heeft zelf de schade opgemeten en gaat de muur herstellen.

