OVERZICHT. Hoe evolueren de coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens? Bekijk hier de laatste cijfers uit België en uw regio

BESMETTINGEN

Elke dag worden er nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in België , in de grafiek te zien aan de lichtrode balken. De rode lijn geeft het zevendaags gemiddelde weer.

Aangezien niet elke provincie evenveel inwoners telt, zeggen die absolute besmettingscijfers niet zo veel. In onderstaande kaart tonen we daarom het aantal besmettingen in de afgelopen 14 dagen per 100.000 inwoners, om een betere vergelijking mogelijk te maken. Dat is de zogenaamde incidentie. De kaart is ingekleurd volgens dezelfde schaal als de Europese kaart van het Europees Centrum voor Ziektebestrijding ECDC.