OVERZICHT. Hier verdwijnt mondmaskerplicht vanaf morgen. Waar moet je wél nog een mondmasker dragen?

UPDATE Jonge vrouw (21) in kunstmati­ge coma na studenten­doop in Lou­vain-la-Neu­ve, andere studente (18) maakt metershoge val tijdens clubactivi­teit

29 september Een 21-jarige studente van de hogeschool Haute École Louvain en Hainaut (HELHa) heeft maandagavond water in de longen gekregen bij een studentendoop in Louvain-la-Neuve (Waals-Brabant). De jonge vrouw was even in levensgevaar en is in een kunstmatige coma gebracht. Dinsdagavond raakte een andere studente zwaargewond bij een metershoge val tijdens een activiteit van haar studentenvereniging. Ook zij verkeerde in levensgevaar.