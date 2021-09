OVERZICHT. Hier verdwijnt mondmaskerplicht vanaf 1 oktober. Waar moet je wél nog een mondmasker dragen?

WAAR VERDWIJNT HET MONDMASKER?

• Vanaf 1 oktober verdwijnt de mondmaskerplicht voor leraren en leerlingen in het secundair onderwijs en leraren in het basisonderwijs in Vlaanderen. Bekijk hieronder hoe zij daarop reageren:

• Wie in Vlaanderen werkt, moet geen mondmasker meer dragen op de werkvloer vanaf 1 oktober. Wie in Brussel of Luik werkt, moet wel nog het mondmasker aanhouden op het werk.

Volledig scherm De mondmaskerplicht verdwijnt in de horeca. © Wouter Van Vooren

• Ook hoeven zowel klanten als personeel geen mondmasker meer te dragen op café/restaurant, in de winkels en winkelcentra. Opnieuw geldt dit niet voor Brussel en Luik. In Brussel en Luik moet u wel nog een mondmasker dragen in de horeca en de winkels.

• Voor evenementen met minder dan 500 bezoekers binnen zijn geen coronapas of mondmaskers meer nodig. Ook de sociale afstand moet daar niet meer bewaard worden. Bij evenementen met meer dan 500 personen binnen of 750 buiten is ofwel de coronapas ofwel het mondmasker en social distancing vereist.

WAAR MOET IK NOG EEN MONDMASKER DRAGEN?

• Vanaf 1 oktober is het dragen van het mondmasker nog verplicht op het openbaar vervoer, in het vliegtuig, in binnenruimtes van het openbaar vervoer, de treinstations en de luchthavens en bij het georganiseerd collectief vervoer.

• Bij zowel niet-medische contactberoepen (kappers, schoonheidsspecialisten) als medische contactberoepen (tandarts, huisarts) dienen zowel de klant/patiënt als de dienstverlener een mondmasker te dragen wanneer er sprake is van direct fysiek contact en de afstand van anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden.

Volledig scherm Het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer blijft verplicht. © ID Lieven Van Assche

• Bij evenementen, grote sportwedstrijden en andere bijeenkomsten van meer dan 500 personen (zonder toepassing van het Covid Safe Ticket) dienen zowel medewerkers als organisatoren een mondmasker te dragen.

• In zorginstellingen (zoals woonzorgcentra of ziekenhuizen) blijft het dragen van een mondmasker verplicht.

• In Nederlandstalige hogescholen en universiteiten in Brussel geldt wel een algemene mondmaskerplicht, in tegenstelling tot in hogescholen en universiteiten in Vlaanderen.

• Als de afstandsregel niet kan worden nageleefd, blijft het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen voor personen vanaf 13 jaar. Deze aanbeveling geldt evenwel niet voor de uitzonderingscategorieën, bijvoorbeeld personen die onder hetzelfde dak wonen en kinderen tot en met de leeftijd van 12 jaar onderling.

Volledig scherm Bij evenementen, grote sportwedstrijden en andere bijeenkomsten van meer dan 500 personen (zonder toepassing van het Covid Safe Ticket) dienen zowel medewerkers als organisatoren een mondmasker te dragen. © Photo News

Lees ook.

Bekijk ook.