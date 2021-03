OVERZICHT. Hier staan we in de vaccinatiecampagne, en zo doen ze het in het buitenland

Deze namiddag zitten de verschillende ministers van Volksgezondheid samen om zich te buigen over een herziening van de vaccinatiecampagne in ons land. Met de toelating om het AstraZeneca-vaccin ook aan 55-plussers toe te dienen, en de mogelijkheid om de interval tussen twee prikken bij Pfizer te verlengen naar vijf weken, moet de campagne eindelijk echt versnellen. Maar waar staan we op dit moment? En hoe doen we het daarmee in vergelijking met het buitenland?

In België hebben 524.775 mensen nu één of beide prikken van een van de drie coronavaccins gekregen, goed voor 4,57 procent van de volledige bevolking. Van hen kregen 320.338 mensen, of 2,79 procent, al beide prikken. In totaal werden er al 1,4 miljoen vaccins geleverd, en een kleine 850.000 zijn er volgens de officiële statistieken toegediend, al zit er een grote achterstand op die cijfers.

Vanaf deze week moet de vaccinatiecampagne een eerste voorzichtige versnelling inzetten, nu er steeds meer vaccins geleverd worden. Op dit moment zetten we gemiddeld ongeveer 16.200 vaccins per dag, al zijn de cijfers van maandag en dinsdag nog verre van volledig. Pas op het einde van de week zal echt goed zichtbaar worden of we deze week meer vaccins zullen hebben gezet dan vorige week.

Vlaanderen staat van de vier regio’s waarin een onderscheid wordt gemaakt, het verst. Daar zijn 337.250 inwoners ingeënt, goed voor 5,09 procent van de bevolking. Ook kregen 204.650 Vlamingen al de tweede prik, waarmee we over de 3 procent zijn gesprongen. Zowel in Wallonië, Brussel als in de Oostkantons ligt de vaccinatiegraad lager.

Op onderstaande kaart tonen we ook het aantal vaccinaties per gemeente. Daarop is te zien dat vooral West-Vlaanderen, met gemiddeld een oudere bevolking en meer inwoners in de woonzorgcentra, voorop ligt.

Waar staan we in Europa?

België staat met zijn vaccinatiestrategie nog steeds onderaan in het Europese peloton van alle EU-landen samen. De komende weken moet de campagne hier wel in een versnelling komen, onder andere door de beslissing om het AstraZeneca-vaccin ook bij 55-plussers toe te dienen. Maar ook andere landen hebben die beslissing genomen, en versnellen nu de leveringen eindelijk echt op gang gaan komen. Of we dus plaatsen gaan winnen, blijft nog maar de vraag.

Waar we staan in de Europese lijst, is wel afhankelijk van naar welk cijfer je kijkt. Onderstaande grafiek toont daarop in één keer beide parameters: op de horizontale as het aantal eerste dosissen, op de verticale het aantal tweede dosissen, dus hoeveel mensen er volledig ingeënt zijn. Hoe verder een land naar rechts staat, hoe meer mensen deels ingeënt zijn, en hoe hoger naar boven, hoe meer volledig gevaccineerden er zijn. Hoe meer rechts boven een land staat, hoe beter dus.

Het kleine eiland Malta valt voor de leesbaarheid van de andere landen buiten de grafiek. Het land staat al zo ver, dat al de rest daardoor op een klein hoopje zou achterblijven. Twaalf procent van de bevolking is er minstens deels gevaccineerd, 6,57 procent volledig.

Deense koppositie

Van de andere 26 EU-lidstaten lijkt Denemarken zijn koppositie die het in het begin opbouwde, niet meer af te staan. Het kleine land heeft een erg centraal en performant gezondheidssysteem, wat een voordeel is bij de massale vaccinatie van de bevolking. Vaccins die geleverd worden, worden meteen massaal ingezet. Het is continu afwachten en gokken of de volgende leveringen wel toekomen, maar tot nu toe lijkt die gok wel telkens goed uitgedraaid te zijn.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld België laat Denemarken bovendien al van in het begin zes weken tussen de twee dosissen van de Pfizer-vaccins, waardoor het meteen veel kwetsbare inwoners deels kon inenten en zo toch al een grote mate van bescherming geven. Tegelijkertijd is het land de tweede prik niet uit het oog verloren, want daar staat het op Malta na dus helemaal bovenaan.

Volledig scherm In Hongarije kwamen vorige week de eerste Chinese vaccins aan. © AP

Chinese en Russische vaccins

Een land dat wel steeds meer opgang maakt, is Hongarije, op de grafiek net onder Denemarken te zien. Het land staat met 7,85 procent van de bevolking nu het verst wat eerste dosissen betreft, en dat is vooral een gevolg van de aankoop van Chinese en Russische vaccins.

Hongarije gebruikt het Spoetnik-V-vaccin al sinds februari, en sinds een dikke week is daar ook het Chinese Sinopharm-vaccin bijgekomen. Het is het enige land binnen de Europese Unie dat het middel gebruikt, aangezien het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat vaccin nog niet heeft goedgekeurd. De Hongaarse toezichthouder heeft de entstof wel toegelaten. De Hongaarse premier Viktor Orbán is overigens zelf ingeënt met het coronavaccin van de Chinese fabrikant.

Na Denemarken en Hongarije volgt een hele reeks landen die allemaal op een kluit bij elkaar zitten en het Europese peloton vormen. Daarbij zitten landen als Griekenland, Polen, Slovakije, en Spanje.

België zit daarentegen wel relatief hoog op de verticale as en dus qua volledig gevaccineerden, al lopen we wel achter wat de eerste prikken betreft. Met nog maar 4,57 procent van de volledige bevolking laten we maar een zevental landen achter ons. Daar zijn ook wel buurlanden Frankrijk, Nederland en Luxemburg bij. Letland staat in Europa het minst ver.

Volledig scherm In Israël wordt er zelfs in een IKEA-filiaal gevaccineerd. © REUTERS

De top: Israël

Kijken we verder van de Europese Unie, is er uiteraard geen ontsnappen aan Israël. Daar is nu ruim meer dan de helft van alle inwoners minstens deels gevaccineerd, een cijfer dat in sneltempo blijft oplopen. Meer dan 40 procent kreeg er ook al beide prikken, wat het land toeliet zijn samenleving al zo goed als volledig te heropenen voor wie al gevaccineerd is. Uitgedrukt in aantal dosissen per 100 inwoners - dus niet in aantal gevaccineerde personen - zit het land bijna aan 100. Dit cijfer moet naar 200 evolueren als je de volledige bevolking wil vaccineren met twee dosissen en is en goede graadmeter om de algemene vooruitgang te bekijken.

In het Verenigd Koninkrijk is ondertussen de drempel van 30 procent deels gevaccineerden overschreden, meer dan 20 miljoen inwoners. Dat land zet volledig in op massaal eerste inentingen toedienen om al een gedeeltelijke immuniteit op te wekken bij zoveel mogelijk mensen, en dat vertaalt zich ook in de cijfers. Amper 1,24 procent is al volledig ingeënt, een van de laagste cijfers ter wereld. Pas na twaalf weken volgt er het tweede vaccin, terwijl bij ons de grens net op vijf weken is gelegd voor het Pfizer-vaccin, en dan nog enkel als het echt niet anders kan. Voor het AstraZeneca-vaccin is er sowieso een tussentijd van twaalf weken.

Ook de Verenigde Staten maken vaart met de campagne. Gisterenavond kon president Joe Biden vol trots aankondigen dat het land nu dankzij alle inspanningen en steun aan de eigen producenten eind mei voldoende vaccins zal hebben om iedereen te vaccineren. Meer dan 15 procent van de bevolking, bijna 52 miljoen mensen, kreeg er al minstens één prik, en 26 miljoen onder hen of 7,8 procent, ook al de tweede.

Volledig scherm Amerikaans president Joe Biden kondigde gisteren een versnelling van de vaccinaties in de VS aan. © Photo News

De flop: Canada

Des te opvallender is het contract met buurland Canada, waar de vaccinatiecampagne tot nu toe een flop genoemd kan worden. Het toch niet arme land zette de voorbije maanden vooral in op contracten met Europese leveranciers, uit schrik voor een exportverbod vanuit de VS door toenmalig president Donald Trump. Het was dan ook des te ironischer dat de EU de voorbije weken de producenten bedreigde met een exportverbod als de leveringen niet meer op gang zouden komen.

Doordat Canada geen eigen vaccinfabrieken heeft, is het dus zo goed als volledig afhankelijk van de import vanuit Europa, en dat verliep de voorbije weken niet echt vlot. Amper 3,89 procent van de inwoners is er deels gevaccineerd, en 1,45 procent of een schamele 550.000 inwoners volledig.

Pas deze week zou er voor het eerst een miljoen dosissen aankomen, en zou de campagne wat meer snelheid moeten maken. Ook vragen een aantal provincies om de tweede prik uit te stellen naar maar liefst zestien weken om nu snelheid te maken met de eerste prik, maar daar is nog geen beslissing over genomen.

