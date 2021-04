OVERZICHT. Groen licht voor zomerkampen en horecaterrassen open tot 22 uur: dit werd er beslist op het Overlegcomité

Zonnig, droog en tot 15 graden vandaag, ook weekend verloopt droog en meestal zonnig

7:08 We krijgen vrijdag opnieuw een zonnige dag. In de streken nabij de Nederlandse grens is er echter kans op enkele tijdelijke wolkenvelden. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Ardennen en 15 graden over het westen, voorspelt het KMI.