OVERZICHT. Groen licht voor zomerkampen en horecaterrassen open tot 22 uur: dit werd er beslist door het Overlegcomité

Noodkreet uit zorgsector: “Italiaanse toestanden niet veraf in onze ziekenhui­zen”

16:14 De bevolking snakt naar vrijheid en tal van sectoren staan te trappelen om te heropenen, maar in de ziekenhuizen is de situatie nog altijd zeer precair. De dramatische situatie die we vorig jaar in de Italiaanse ziekenhuizen hebben gezien, is nu ook bij ons “niet veraf”, klonk het op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.