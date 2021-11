OVERZICHT. Gisteren in één dag 259 ziekenhuisopnames, dat is al van april geleden

Het gemiddelde aantal nieuwe dagelijkse besmettingen stijgt nog licht met 4 procent. Het aantal hospitalisaties door Covid-19 neemt wel nog fors toe, met 29 procent. In Vlaanderen gaat het zelfs om een stijging van 42 procent. Gisteren moesten er 259 ziekenhuispatiënten in het ziekenhuis opgenomen worden, blijkt uit de jongste Sciensano-cijfers. Zo’n hoog aantal, dat is al van 20 april geleden. Verwacht wordt dat er volgende week weer meer dan 500 patiënten met Covid-19 op intensieve zullen liggen. “Op dit moment zijn dat er 434, maar dat aantal zal nog een tijdje doorstijgen”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt, KU Leuven) aan HLN LIVE.

In de periode van 3 tot 9 november zijn elke dag gemiddeld 196,7 Covid-patiënten in het ziekenhuis opgenomen, een stijging met 29 procent in vergelijking met de zeven dagen ervoor. Het is van 30 april geleden dat dit aantal nog zo hoog lag. De ziekenhuizen moeten hun beddencapaciteit voor coronapatiënten weer opschalen.

Er liggen nu 2.146 Covid-patiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 434 op intensieve zorg. Het gaat om een stijging met respectievelijk 19 en 29 procent. Het is sinds 10 mei geleden dat er nog zoveel coronapatiënten in het ziekenhuis lagen.

Besmettingen

Tussen 31 oktober en 6 november raakten ook elke dag gemiddeld 7.969 mensen besmet met het virus (+4 procent).

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen sinds afgelopen dinsdag elke dag lager is dan dezelfde dag een week eerder. Op dinsdag 2 november waren 11.672 besmettingen, een nieuw dagrecord dit jaar. Het is al van 3 november vorig jaar geleden dat er meer dan 12.000 nieuwe infecties in één dag zijn genoteerd.

“De incidentie - het aantal besmette inwoners op 100.000 in twee weken tijd - ligt in sommige gemeentes boven de 1.000", zegt biostatisticus Geert Molenberghs. Hij heeft het over een gebied in het zuiden van West-Vlaanderen rond Deerlijk, Ardooie en Anzegem en over Antwerpse gemeentes als Rijkevorsel, Beerse en Wijnegem.

Testen

Er werden 74.500 testen afgenomen, dat zijn er 10 procent minder dan de voorgaande week.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio is gestegen tot 11,6 procent, de R-waarde steeg tot 1,18. Dat betekent dat de epidemie nog in kracht toeneemt.

Overlijdens

Het aantal overlijdens tussen 31 oktober en 6 november steeg met 2 procent, tot gemiddeld 21,6 per dag.

Vaccinaties

De vaccinatiegraad, tot slot, ligt bij de volwassen bevolking inmiddels op 88 procent. Over alle leeftijdsgroepen heen is precies 76 procent minstens één keer gevaccineerd. Dat betekent dat 8.742.899 Belgen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 kregen. 8.598.989 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 87 procent van de volwassenen en 75 procent van de volledige bevolking. 732.750 mensen kregen al een derde prik.

In Vlaanderen zijn 5.377.643 inwoners minstens deels gevaccineerd: 80,8 procent van de volledige bevolking of 93,2 procent van de volwassenen. 5.326.211 onder hen zijn volledig ingeënt: 80 procent van de bevolking of 92,4 procent van de volwassenen.

