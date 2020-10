OVERZICHT. Gisteren 421 hospitalisaties, al meer dan 3.200 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis

LIVE. Meer dan 3.000 mensen in het ziekenhuis - Voor het eerst meer dan 10.000 nieuwe besmettin­gen in Duitsland

6:23 De coronacijfers blijven in België en andere landen zeer fors toenemen. Omdat de laboratoria in ons land niet meer kunnen volgen, is de teststrategie sinds gisteren aangepast. Intussen draaien de ziekenhuizen op volle toeren om ook de niet Covid-zorg te kunnen blijven bolwerken. Lees in dit liveblog de laatste ontwikkelingen over het coronavirus.