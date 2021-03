OVERZICHT. Gesloten refters en gespreide speeltijden, maar geen afstandsonderwijs: dit zijn extra coronamaatregelen in het onderwijs

De scholen blijven open, maar er komen wel wat extra omkaderende maatregelen om de periode tot de paasvakantie te overbruggen. Dat hebben de verschillende ministers van Onderwijs beslist na overleg met het onderwijsveld. Op een persconferentie gaf Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) uitleg over de nieuwe maatregelen voor het onderwijs. De eetzalen sluiten, lunchen in buitenlucht of in eigen klaslokaal wordt verplicht en ook de speeltijden moeten gespreid worden op de Vlaamse scholen.

Het Overlegcomité stuurde de ministers van Onderwijs vrijdagavond terug naar de tekentafel. De maatregelen die amper twee dagen eerder werden genomen - een mondmaskerplicht voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs en uitstel van het voltijds contactonderwijs in de tweede graad secundair tot na de paasvakantie - werden onvoldoende bevonden.

De onderwijsministers overlegden dit weekend met hun onderwijsveld en met elkaar, en stelden vanavond op een persconferentie een aantal bijkomende maatregelen voor om de periode tot de paasvakantie te overbruggen.

De maatregelen zijn er in eerste instantie op gericht om verschillende klassen, zeker binnen, niet met elkaar te vermengen. Daarnaast is het de bedoeling dat volwassenen op school zo weinig mogelijk met elkaar in contact komen.

Wat verandert er concreet?

• Geen vermenging tussen klasgroepen

De refters moeten sluiten tot aan de paasvakantie. Leerlingen moeten lunchen in hun eigen klas of in open lucht.

Er wordt ook massaal opgeroepen om te voet, met de fiets, met de step of met eigen vervoer naar school te komen, dit om het openbaar vervoer zo weinig mogelijk te belasten.

Daarnaast worden de speeltijden maximaal gescheiden.

• Zoveel mogelijk activiteiten in openlucht

Na de lunchpauze, moeten ook de turnlessen maximaal verplaatst worden naar buiten. Buitenschoolse activiteiten kunnen enkel doorgaan in de eigen klasgroep én in open lucht.

• Zo min mogelijk contact tussen volwassenen

Wat betreft de leraarskamer, dient die ook maximaal verplaatst te worden naar buiten. Vergaderingen kunnen enkel digitaal doorgaan en externen zijn niet welkom op de scholen. Uitzondering op de regel zijn CLB-personeel, leerkrachten in opleiding, externe praktijkleerkrachten verpleegkundigen en therapeuten, persoonlijke assistenten, personeel van een revalidatiecentrum en tolken voor doven en slechthorenden.

Er zal geen afstandsonderwijs komen de week voor de paasvakantie. “We willen dat onze leerlingen tot aan de paasvakantie maximaal naar scholen kunnen blijven gaan”, aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Quote Ieder moet zijn eigen verantwoor­de­lijk­heid nemen en vegen voor eigen deur Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)

“Dit zijn extra maatregelen die wij zelf nemen. Wij vegen voor eigen deur en nemen zelf onze verantwoordelijkheid. De maatregelen die we op tafel leggen worden gesteund door de virologen en ik denk dat we mogen voortgaan op het oordeel van diegenen die er verstand van hebben, namelijk de virologen. We willen scholen openhouden, niet dat kinderen en jongeren het kind van de rekening worden”, aldus Weyts aan VTM NIEUWS.

Fijnmazige maar kordate aanpak

“In de gemeenten waar er een hoger risico is op besmetting gaan we nog kordater optreden, wat wil zeggen dat als daar wordt vastgesteld dat er in een klas één besmetting is, gaat de klas onmiddellijk in quarantaine”, luidt het.

Prioritaire vaccinatie voor leraren

De drie onderwijsministers, Ben Weyts, Caroline Desir en Lydia Klinkenberg, bepleiten bovendien bij de federale regering de prioritaire vaccinatie van het onderwijspersoneel, na de vaccinatie van 65-plussers en de groep comorbiditeit. Eerder stuurde het trio daarover een brief naar premier Alexander De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

Quote "Als federaal niveau onderwijs niet prioritair vaccineert, doen we het zelf”

“Vraag niet wat het onderwijs kan doen voor u, vraag wat u kan doen voor het onderwijs”, verwoordde Vlaams minister Ben Weyts het. “We vragen om het onderwijspersoneel prioritair te vaccineren, na de 65-plussers en na de mensen met onderliggende aandoeningen. Als men federaal zegt dat dat organisatorisch moeilijk is, dan doen we het in Vlaanderen zelf wel, met onze CLB’s”, klonk het fors. “We organiseren nu al contactonderzoek, we zijn daarvoor niet bevoegd, hetzelfde voor de snelteststrategie. We zijn geen vragende partij, maar als het nodig is nemen we de vaccinatie er ook nog bij.”

Daarnaast vragen de onderwijsministers om het regelgevend kader voor zelftesten op punt te stellen. Nu kan enkel medisch personeel sneltesten afnemen.

