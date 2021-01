OVERZICHT. Gemiddelde aantal nieuwe besmettingen daalt voor het eerst licht in twee weken, aantal opnames en overlijdens blijft dalen

Tussen 9 en 15 januari werden elke dag gemiddeld 2.018 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 2 procent in vergelijking met een week eerder. Het aantal besmettingen daalt zo voor het eerst in meer dan twee weken, zij het zeer licht. Die daling was te verwachten, aangezien vandaag voor het eerst de feestdag van 1 januari uit de vergelijkingsperiode is gevallen. Daardoor is nu de vergelijking beter te maken en op de rode curve in de grafiek is dan ook een plateau te zien rond het cijfer 2.000.