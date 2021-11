OVERZICHT. Gemiddeld meer dan 15.000 besmettingen per dag, meer dan 654 patiënten op intensieve zorg

Het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land blijft fors toenemen. Tussen 13 en 19 november raakten dagelijks gemiddeld 15.448 mensen besmet met het virus, een stijging met 54 procent. In totaal liggen er 654 mensen op intensieve zorg. Dat is een stijging met 21 procent.

In de week van 16 tot en met 22 november werden gemiddeld 280 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen met een coronabesmetting. Dat is 19 procent meer dan vorige week. Dat is meer dan de piek tijdens de derde golf. Op 2 april ging het om 275 opnames per dag.

Daardoor bevinden zich intussen 3.289 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+24 procent), van wie er 654 op de afdeling intensieve zorg liggen.

Besmettingen

Ook het aantal bijkomende coronagevallen blijft stijgen. Het zevendaags gemiddeld bedraagt nu al 15.448 besmettingen per dag, een stijging met 54 procent op een week tijd.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen bijna elke dag meer is dan een week eerder. Op maandag 15 november waren er 20.775 besmettingen, een nieuw dagrecord dit jaar.

Testen

Er werden tussen 13 en 19 november gemiddeld 103.700 tests afgenomen. Dat is 30 procent meer dan een week eerder.

Positiveitsratio

De positiviteitsratio is gestegen tot 15,4 procent. Het reproductiegetal is 1,12. Wanneer het getal hoger is dan 1, betekent dit dat het virus zich steeds sneller verspreidt.

Overlijdens

Voort zijn er in de week van 13 tot en met 19 november gemiddeld 34 mensen per dag overleden na een besmetting met het coronavirus. Ook dat is een stijging (+20 procent). Het totale dodental voor België sinds de start van de pandemie bedraagt 26.700.

Vaccinaties

De vaccinatiegraad, tot slot, ligt bij de volwassen bevolking inmiddels op 88 procent. Over alle leeftijdsgroepen heen is precies 76 procent minstens één keer gevaccineerd. Dat betekent dat 8.802.046 Belgen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 kregen. 8.658.729 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 87 procent van de volwassenen en 75 procent van de volledige bevolking. 1.090.889 mensen kregen al een derde prik.

In Vlaanderen zijn 5.399.325 inwoners minstens deels gevaccineerd: 81,1 procent van de volledige bevolking of 93,6 procent van de volwassenen. 5.343.179 onder hen zijn volledig ingeënt: 80,3 procent van de bevolking of 92,7 procent van de volwassenen.

