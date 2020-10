OVERZICHT. Gemiddeld bijna 80 doden per dag in ons land, meer dan 1.000 coronapatiënten op intensieve zorg

In de periode van 20 tot 26 oktober stierven elke dag gemiddeld 79,4 mensen aan Covid-19. De ziekenhuizen staan onder immense druk: in totaal worden momenteel 6.187 bedden ingenomen door coronapatiënten. Daarvan liggen er 1.057 op intensieve zorgen. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal nieuwe besmettingen in België steeg in de periode van 20 tot 26 oktober met 38 procent naar gemiddeld 15.316 per dag. Gisteren bedroeg de stijging 40 procent.

Dat is een onderschatting, aangezien er sinds 21 oktober tijdelijk geen asymptomatische hoogrisicocontacten van personen met Covid-19 meer worden getest, en ook geen reizigers die terugkeren uit een rode zone. Daardoor ontbreken sindsdien een aantal nieuwe infecties, die voordien wel opgespoord werden, in de statistieken, liet Sciensano gisteravond weten in een communiqué.

Berekeningen niet opgespoorde besmettingen

Het gezondheidsinstituut zal vanaf vandaag op basis van statistische modellen ook het aantal besmettingen berekenen dat niet meer opgespoord wordt door de nieuwe teststrategie. Op die manier hoopt het naar eigen zeggen de komende dagen toch een betrouwbaar beeld te kunnen geven van de reële snelheid waarmee de epidemie om zich heen grijpt.

Op maandag 26 oktober, de meest recente dag waarvoor geconsolideerde dagcijfers beschikbaar zijn, werden 18.993 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat cijfer zal de komende dagen allicht nog worden bijgesteld. Op zondag 25 oktober ging het om 4.866 besmettingen, op zaterdag 24 oktober om 11.403. Het absolute recordcijfer van dinsdag 20 oktober werd met 19.123 besmettingen nog naar boven bijgesteld.

De cijfers van na 26 oktober zijn nog niet definitief, maar voorlopig gaat het voor dinsdag 27 oktober al om 18.060 gevallen, en voor woensdag 28 oktober om 5.187.

In totaal raakten al 392.258 mensen besmet met het virus sinds de start van de pandemie. Dat zijn er 23.921 meer dan gisteren. Het gaat bij dit cijfer wel niet om besmettingen op één dag, maar om meldingen van besmettingen van verschillende dagen die sinds gisteren bij Sciensano zijn binnengekomen.

Ziekenhuisopnames

Ook met de ziekenhuisopnames blijft het de verkeerde kant uitgaan. Van 23 tot 29 oktober moesten er dagelijks gemiddeld 618,4 coronapatiënten in het ziekenhuis worden opgenomen. Dat is een stijging met 77 procent tegenover de week voordien.

Daarmee ligt de piek van april nog steeds achter ons, toen ging het om gemiddeld 561,7 opnames per dag. Ook het recorddagcijfer van 629 opnames op 28 maart blijft overschreden: gisteren werden er 673 personen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Woensdag waren er maar liefst 743 nieuwe hospitalisaties in één dag.

In de ziekenhuizen worden momenteel 6.187 bedden ingenomen door mensen met Covid-19. Ook daar overschrijden we het record van 6 april, toen 5.759 ziekenhuisbedden in België ingenomen werden door coronapatiënten.

Momenteel liggen 1.057 mensen met Covid-19 op de diensten intensieve zorg. Daar dateert het recordaantal van 8 april, toen het er 1.285 waren.

Testen

Er worden gemiddeld 65.703,1 testen per dag afgenomen. Dat is een stijging met 7 procent.

Om de labo’s en de eerstelijnszorg te ontlasten, worden nu enkel nog mensen met symptomen getest, of mensen zonder symptomen bij een clusteruitbraak.

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 25,1 procent.

Sterfgevallen

In de periode van 20 tot 26 oktober stierven elke dag gemiddeld 79,4 mensen aan Covid-19. Dat zijn er zo’n 44 meer tegenover de zeven dagen ervoor. In totaal bezweken in België al 11.308 patiënten aan het virus.

