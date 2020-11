OVERZICHT. Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames in België voor het eerst sinds begin september gedaald

Oud-ge­rechtsjour­na­list José Masschelin pleit voor mededogen bij justitie: “Crimineel­tjes kan je kweken, hé”

7 november Meer dan dertig jaar was José Masschelin (59) gerechtsjournalist, onder andere bij deze krant. Tot hij naar Frankrijk verhuisde, op zoek naar een trager leven. Hij teelt nu aardappelen en schrijft boeken - dat eerste voor hemzelf, het tweede voor wie er genoegen in vindt . In ‘Verzachtende Omstandigheden’ vertelt hij over tegenslag, over gerechtelijke dwalingen en over zichzelf. “Als journalist hebben ze me zes dagen opgesloten. Ik kan je vertellen: een hele bijzondere ervaring.”