OVERZICHT. Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames daalt licht

Farmaceut Johnson & Johnson omlaag op Wall Street

13 april Farmaceut Johnson & Johnson (J&J) stond dinsdag bij de verliezers op Wall Street door het nieuws dat de Verenigde Staten tijdelijk stoppen met het gebruik van het coronavaccin van dochterbedrijf Janssen uit Leiden. Verder verwerken beleggers in New York cijfers over de oplopende Amerikaanse inflatie.