OVERZICHT. Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames bijna even hoog als bij piek van derde golf

De coronacijfers gaan allemaal de hoogte in, behalve het aantal patiënten op intensieve zorg. Volgens de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano stijgt het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen, hospitalisaties en overlijdens. Ondertussen ligt het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames weer bijna aan de piek van derde golf in april vorig jaar.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

Bekijk: Zo zal de coronabarometer in ons land werken

Het gemiddeld aantal besmettingen per dag blijft doorstijgen, met in de week van 12 tot 18 januari dagelijks gemiddeld 35.975 besmettingen. Dat is maar liefst 49 procent meer dan in de voorgaande zevendaagse periode.

De incidentie over de laatste 14 dagen komt op 3.655 uit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Testen

Tussen 12 en 18 januari werden gemiddeld 91.534 tests per dag uitgevoerd. Dat is ongeveer evenveel als tijdens de voorgaande zevendaagse periode.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio is tussen 12 en 18 januari gestegen naar 39,1 procent. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal is met 23 procent gestegen tot 1,29. Een getal boven 1 geeft aan dat de pandemie in kracht toeneemt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ziekenhuisopnames

Met de afgelopen week ook dagelijks gemiddeld 271 ziekenhuisopnames (+43 procent) blijft ook de druk op de ziekenhuizen toenemen. Vrijdag waren er 344 nieuwe opnames. Het is van begin december geleden dat het er nog eens zo veel waren. Het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames is bijna even hoog als de piek van derde golf in april vorig jaar.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In het totaal liggen er nu 2.851 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis (+35 procent), 364 van hen (-11 procent) hebben intensieve verzorging nodig.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Overlijdens

Het aantal sterfgevallen is in de periode van 12 tot 18 januari gestegen (+10 procent) tot gemiddeld 22 per dag. Sinds het begin van de pandemie vielen er in ons land al 28.780 coronadoden te betreuren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: Vraag naar FFP2-maskers neemt toe

Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen vanaf 28 januari: