OVERZICHT. Gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalt licht, in totaal raakten al meer dan 700.000 mensen besmet

Vijf mensensmok­ke­laars aangehou­den; hielpen vluchtelin­gen in ruil voor 10.000 euro aan papieren

28 januari Acht verdachten zijn vanmorgen in Antwerpen en Brasschaat opgepakt in een gerechtelijk onderzoek naar mensensmokkel. Vijf van de acht zijn vanavond voorlopig in de gevangenis opgesloten. Volgens het Antwerpse parket werkte de bende via een reisbureau om onder andere Surinaamse mensen tegen betaling naar ons land halen. Er is sprake van sommen van 5.000 tot 10.000 euro.