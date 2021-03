OVERZICHT. Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen stijgt minder snel

Boeren en natuurvere­ni­gin­gen zij aan zij tegen regeling bouwshift

6:57 Een ongeziene coalitie van boeren, natuurbeschermers, architecten en stedenbouwkundigen verzet zich tegen de plannen voor de Vlaamse betonstop. De voorzitters van belangengroepen Boerenbond, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Architecten Vlaanderen en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vrezen dat we afstevenen op "een bouwshift op papier", schrijven ze in een open brief in De Standaard.