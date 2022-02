OVERZICHT. Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen sterk gedaald, opnieuw iets meer patiënten op intensieve zorg

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag is opnieuw sterk gedaald. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is de voorbije week licht gedaald, al is het totaal aantal patiënten in de ziekenhuizen en op de afdelingen intensieve zorg wel licht gestegen. Ook het aantal overlijdens ten gevolge van een Covid-19-besmetting blijft stijgen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week van 29 januari tot en met 4 februari werden dagelijks gemiddeld 28.804 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is een daling met maar liefst 40 procent ten opzichte van de vorige zeven dagen. Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen de laatste week van het overzicht lager liggen dan een week eerder.

In werkelijkheid ligt het aantal nieuwe besmettingen naar schatting drie tot vijf keer hoger dan de vastgestelde aantallen.

Testen

In de week van 29 januari tot en met 4 februari werden per dag 81.950 testen afgenomen, een daling met 29 procent. Over de hele pandemie werden inmiddels 30.772.199 testen uitgevoerd.

Positiviteitsratio

De positiviteitsratio is tussen 29 januari en 4 februari gestegen naar 40,47 procent. Dat is een daling van 5,5 procent ten opzichte van de week ervoor.

Het reproductiegetal gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames is gezakt onder 1. Dat betekent dat de epidemie aan kracht verliest.

Ziekenhuisopnames

Tussen 1 en 7 februari werden per dag gemiddeld 340,3 mensen opgenomen in het ziekenhuis vanwege Covid-19. Dat is 6 procent minder op weekbasis.

Er liggen momenteel 4.239 mensen met een coronabesmetting in de Belgische ziekenhuizen, van wie 442 op de afdelingen intensieve zorg. In totaal werden in ons land al 107.077 mensen opgenomen ten gevolge van Covid-19.

Overlijdens

Tussen 29 januari en 4 februari vielen per dag gemiddeld 37 doden te betreuren. Dat is een stijging met een kwart. Sinds het begin van de pandemie stierven in ons land 29.337 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting.

