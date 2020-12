OVERZICHT. Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen stagneert

Bellegem Familie komt samen in woning na begrafenis­plech­tig­heid: politie beboet 23 mensen

24 december In Bellegem heeft de politie 23 mensen uit de Afrikaanse gemeenschap geverbaliseerd wegens een inbreuk op het samenscholingsverbod. Het gezelschap was samen omwille van een overlijden, ze gingen er vanuit dat in die omstandigheden het samenzijn misschien toch geoorloofd was.